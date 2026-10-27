Si tu ja no m’es
SOL#mtimes,
vine i di
FA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era menti
SOL#mda,
doncs per
FA#què ha durat? MI
De tot el que em
SOL#mvas prometre,
ara només
FA#queden parau MIles
que marxen tal i
SOL#mcom
un
FA#dia van arri MIbar.
Si tu ja no m’es
SOL#mtimes,
vine i di
FA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era menti
SOL#mda,
doncs per
FA#què ha durat? MI
De tot el que em
SOL#mvas prometre,
ara només
FA#queden parau MIles
que marxen tal i
SOL#mcom
un
FA#dia van arri MIbar.
Si tu ja no m’es
SOL#mtimes,
vine i di
FA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era menti
SOL#mda,
doncs per
FA#què ha durat? MI
De tot el que em
SOL#mvas prometre,
ara només
FA#queden parau MIles
que marxen tal i
SOL#mcom
un
FA#dia van arri MIbar. SOL#mLa mú FA#sica que avui em MIguia SOL#mno m’ha dei FA#xat mai la MImà. SOL#mLa ma FA#ma em cura les fe MIrides, SOL#mles FA#que jo sol no puc MItancar. SOL#mPer FA#què a mi? Per què MIdeixes SOL#mtan FA#tes pedres MIpel meu SOL#mcamí? FA#M’he entrebancat MItants cops
que avui no puc
SOL#mseguir. FA#
Hi ha tantes co
MIses que SOL#mm’a FA#gradari MIa dir, SOL#mi FA#ho faré MIaixí.
Si tu ja no
SOL#mm’estimes,
vine i di
FA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era menti
SOL#mda,
doncs per
FA#què ha durat? MI
De tot el que em
SOL#mvas prometre,
ara només
FA#queden parau MIles
que marxen tal i
SOL#mcom
un
FA#dia van arri MIbar.
Si tu ja no
SOL#mm’estimes,
vine i di
FA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era menti
SOL#mda,
doncs per
FA#què ha durat? MI
De tot el que em
SOL#mvas prometre,
ara només
FA#queden parau MIles
que marxen tal i
SOL#mcom
un
FA#dia van arri MIbar. SOL#mMira’m, vull FA#saber què MIdiuen SOL#mels FA#teus MIulls. SOL#mCanvi FA#en, què t’està MIpassant? SOL#mI sen FA#to que perdo la MIvida SOL#msi FA#a MIquesta SOL#mmenti FA#da te la creus de MIveritat. SOL#mDurant el dia per MIdo la força,
quan cau la
FA#nit,
sento una forta ansi
DO#metat.
Difícil
SOL#mrespirar
si algú t’enfon
MIsa.
Que fàcil que
FA#és pels que
en saben ne
DO#mdar.
Si tu ja no m’es
SOL#mtimes,
vine i di
FA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era menti
SOL#mda,
doncs per
FA#què ha durat? MI
De tot el que em
SOL#mvas prometre,
ara només
FA#queden parau MIles
que marxen tal i
SOL#mcom
un
FA#dia van arri MIbar.
vine i di
Si tot era menti
doncs per
De tot el que em
ara només
que marxen tal i
un
Si tu ja no m’es
vine i di
Si tot era menti
doncs per
De tot el que em
ara només
que marxen tal i
un
Si tu ja no m’es
vine i di
Si tot era menti
doncs per
De tot el que em
ara només
que marxen tal i
un
que avui no puc
Hi ha tantes co
Si tu ja no
vine i di
Si tot era menti
doncs per
De tot el que em
ara només
que marxen tal i
un
Si tu ja no
vine i di
Si tot era menti
doncs per
De tot el que em
ara només
que marxen tal i
un
quan cau la
sento una forta ansi
Difícil
si algú t’enfon
Que fàcil que
en saben ne
Si tu ja no m’es
vine i di
Si tot era menti
doncs per
De tot el que em
ara només
que marxen tal i
un