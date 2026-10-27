Masstimass (Acords)

Si tu ja no m’estimes

Acords Acords
Edu Esteve
edu esteve colors
edu esteve colors
Si tu ja no m’esSOL#mtimes,
vine i diFA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era mentiSOL#mda,
doncs per FA#què ha durat? MI
De tot el que em SOL#mvas prometre,
ara només FA#queden parauMIles
que marxen tal i SOL#mcom
un FA#dia van arriMIbar.

Si tu ja no m’esSOL#mtimes,
vine i diFA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era mentiSOL#mda,
doncs per FA#què ha durat? MI
De tot el que em SOL#mvas prometre,
ara només FA#queden parauMIles
que marxen tal i SOL#mcom
un FA#dia van arriMIbar.

Si tu ja no m’esSOL#mtimes,
vine i diFA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era mentiSOL#mda,
doncs per FA#què ha durat? MI
De tot el que em SOL#mvas prometre,
ara només FA#queden parauMIles
que marxen tal i SOL#mcom
un FA#dia van arriMIbar.

SOL#mLa múFA#sica que avui em MIguia
SOL#mno m’ha deiFA#xat mai la MImà.
SOL#mLa maFA#ma em cura les feMIrides,
SOL#mles FA#que jo sol no puc MItancar.

SOL#mPer FA#què a mi? Per què MIdeixes
SOL#mtanFA#tes pedres MIpel meu
SOL#mcamí? FA#M’he entrebancat MItants cops
que avui no puc SOL#mseguir. FA#
Hi ha tantes coMIses que
SOL#mm’aFA#gradariMIa dir,
SOL#mi FA#ho faré MIaixí.

Si tu ja no SOL#mm’estimes,
vine i diFA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era mentiSOL#mda,
doncs per FA#què ha durat? MI
De tot el que em SOL#mvas prometre,
ara només FA#queden parauMIles
que marxen tal i SOL#mcom
un FA#dia van arriMIbar.

Si tu ja no SOL#mm’estimes,
vine i diFA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era mentiSOL#mda,
doncs per FA#què ha durat? MI
De tot el que em SOL#mvas prometre,
ara només FA#queden parauMIles
que marxen tal i SOL#mcom
un FA#dia van arriMIbar.

SOL#mMira’m, vull FA#saber què MIdiuen
SOL#mels FA#teus MIulls.
SOL#mCanviFA#en, què t’està MIpassant?

SOL#mI senFA#to que perdo la MIvida
SOL#msi FA#aMIquesta
SOL#mmentiFA#da te la creus de MIveritat.

SOL#mDurant el dia perMIdo la força,
quan cau la FA#nit,
sento una forta ansiDO#metat.
Difícil SOL#mrespirar
si algú t’enfonMIsa.
Que fàcil que FA#és pels que
en saben neDO#mdar.

Si tu ja no m’esSOL#mtimes,
vine i diFA#gue-m'ho a la MIcara.
Si tot era mentiSOL#mda,
doncs per FA#què ha durat? MI
De tot el que em SOL#mvas prometre,
ara només FA#queden parauMIles
que marxen tal i SOL#mcom
un FA#dia van arriMIbar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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