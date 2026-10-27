DOFills de la gran MImputa, FAd'ombra allargada i SOLpetja diminuta,
DOllenguallargs llepaMImculs de gasetilla,
FAfuncionaris de SOLpatilla i de cartilla,
LAmtous de carrera i buMImfats de bandera,
SOLcreuhonorats in pectore o a la pitrera,
aLAmprovats purulents i MImpestilents de nota,
FAputrefactes docFAmtors en bancarrota.
DOFills de la gran MImputa, FAd'ombra allargada i SOLpetja diminuta,
DOcatedràtics, apàtics, limMImfàtics, raquítics,
FAtorracollons púSOLblicament mefítics,
LAmàugurs falsaris de MImsèquits gregaris,
SOLarraïmats pels lladrucs dels sicaris,
LAmcagallons, cagadurs MImi cagadubtes,
FAestupradors de FAmruïnes abruptes.
DOFills de la gran MImputa, FAd'ombra allargada i SOLpetja diminuta,
DOcomerciants de MImmerda selenita,
FAllorejats amb coSOLrones d'uralita,
LAmcrítics cretins, creneMImtistes frenètics,
SOLpixatinters d'excessos diurètics,
LAmbards neotísics i MImprotorreumàtics,
FAmés bufanúvols que FAmnefelobàtics.
DOFills de la gran MImputa, FAd'ombra allargada i SOLpetja diminuta,
DOcecs acadèmics, prosMImtàtics i endèmics,
FAi saltimbanquis SOLrecontraacadèmics,
LAmalts ocupants de polMImtrones i càrrecs
SOLben acoflats al tou dels vostres fems,
LAmaneu-s'en tots plegats MIma fregir espàrrecs.
FAOh! Pústules de FAmsempre i del meu DOtemps!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.