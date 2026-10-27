LA RE MI LA
RE LA
SIm MI
MatinaLAda MIde Sant LAJoan,
REl'estiu MIalça sa banLAdera:
és l'herald que ha MIanat guiLAant
una noMIia de RECerLAvera.
MI
Amb LAles MIprimeres LAclarors
REes veuen MIses formes LAfines,
desperten MItotes LAles flors
fins MIal coll de REles SaLAvines.
MIAi! L'amor! Ai! LAL'amor!
RETé més força MIque set LAsols.
MIAi! SImL'aMImor
ha pasSImsat per la LASegarra.
RE MI
És DioLAnís MIqui l'ha LAembruixat,
o REun sàMItir qui l'ha LAmirada?
Un follet MIque ha LAsospirat!
I l'aMImor l'ha capREtivaLAda.
MI
Bufa LAdolMIcet el seLArè,
RErevifa MIl'última braLAsa.
Com dos MIfruits LAd'un cirerer,
els MIcossos fan una REdanLAsa.
MIAi! L'amor! Ai! LAL'amor!
RETé més força MIque set LAsols.
MIAi! SImL'aMImor
ha pasSImsat per la LASegarra.
MI LA
RE MI LA
MI LA
MI RE LA
MI LA
RE MI LA
MI SIm MI
Cants LAd'amor, MIfonts amb LAgrans dolls,
RErossiMInyols, merles LAi garces.
S'han cremat els MIvells LArostolls,
del MIfoc naixen noREves LAplantes.
MI
MatiLAnada MIde Sant LAJoan,
REl'estiu MIalça sa banLAdera:
és l'heMIrald que LAha anat guiant
una noMIia de CerveREra. LA
MIAi! L'amor! Ai! LAL'amor!
RETé més força MIque set LAsols.
MIAi! SImL'aMImor
ha pasSImsat per la LASegarra.
RE MI LA
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