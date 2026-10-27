Matinada de Sant Joan (Acords)

Matinada de Sant Joan

Acords Acords
Xavier Baró
LA RE MI LA
RE LA
SIm MI

MatinaLAda MIde Sant LAJoan,
REl'estiu MIalça sa banLAdera:
és l'herald que ha MIanat guiLAant
una noMIia de RECerLAvera.

MI

Amb LAles MIprimeres LAclarors
REes veuen MIses formes LAfines,
desperten MItotes LAles flors
fins MIal coll de REles SaLAvines.

MIAi! L'amor! Ai! LAL'amor!
RETé més força MIque set LAsols.
MIAi! SImL'aMImor
ha pasSImsat per la LASegarra.

RE MI

És DioLAnís MIqui l'ha LAembruixat,
o REun sàMItir qui l'ha LAmirada?
Un follet MIque ha LAsospirat!
I l'aMImor l'ha capREtivaLAda.

MI

Bufa LAdolMIcet el seLArè,
RErevifa MIl'última braLAsa.
Com dos MIfruits LAd'un cirerer,
els MIcossos fan una REdanLAsa.

MIAi! L'amor! Ai! LAL'amor!
RETé més força MIque set LAsols.
MIAi! SImL'aMImor
ha pasSImsat per la LASegarra.

MI LA
RE MI LA
MI LA
MI RE LA
MI LA
RE MI LA
MI SIm MI

Cants LAd'amor, MIfonts amb LAgrans dolls,
RErossiMInyols, merles LAi garces.
S'han cremat els MIvells LArostolls,
del MIfoc naixen noREves LAplantes.

MI

MatiLAnada MIde Sant LAJoan,
REl'estiu MIalça sa banLAdera:
és l'heMIrald que LAha anat guiant
una noMIia de CerveREra. LA

MIAi! L'amor! Ai! LAL'amor!
RETé més força MIque set LAsols.
MIAi! SImL'aMImor
ha pasSImsat per la LASegarra.

RE MI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi