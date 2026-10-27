La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
REHi ha dies MIm7que no m'agrades FA#mtant com aMIm7bans, REhi ha dies MIm7que faig molt tard i FA#mno ho trobes norMIm7mal.
Jo no SOLmaj7trob gens normal lo molt SOLmque mos semblam.
REOh!FA#Te mir i me desSImplom. LA No és broma que SOLt'estim a totes hores, REpens en tu cada LAsegon.
REHi ha dies MIm7que és que no te FA#mpuc ni MIm7mirar REque no escoltes MIm7i ni t'esforces FA#men dissimuMIm7lar.
Jo vull SOLmaj7dissimular, idò me SOLmpos a xiular.
REOh!FA#Te mir i me desSImplom. LA No és broma que SOLt'estim a totes hores, REpens en tu cada LAsegon. REOh!LATe mir i me desSOLplom. LA No és broma que MIm7t'estim a totes hores REde tots es racons del LAmón.
I no SOLmaj7trob gens normal lo molt SOLmque mos semblam. No, no ho SOLmaj7trob gens normal i vull SOLmdissimular.
REOh!REaugTe mir i me desRE6plom. REaug No és broma que SOLt'estim a totes hores, REpens en tu cada LAsegon.
RE→SOLmaj7Uh-FA#muh!MIm7Te mir i me desREplom. SOLmaj7Uh-FA#muh!MIm7No és broma, me REdesplom. SOLmaj7Uh-FA#muh! MIm7RE