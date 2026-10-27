RE Hi ha dies MIm7 que no m'agrades FA#m tant com a MIm7 bans,

RE hi ha dies MIm7 que faig molt tard i FA#m no ho trobes nor MIm7 mal.



Jo no SOLmaj7 trob gens normal lo molt SOLm que mos semblam.



RE Oh! FA# Te mir i me des SIm plom. LA

No és broma que SOL t'estim a totes hores, RE pens en tu cada LA segon.



RE Hi ha dies MIm7 que és que no te FA#m puc ni MIm7 mirar

RE que no escoltes MIm7 i ni t'esforces FA#m en dissimu MIm7 lar.



Jo vull SOLmaj7 dissimular, idò me SOLm pos a xiular.



RE Oh! FA# Te mir i me des SIm plom. LA

No és broma que SOL t'estim a totes hores, RE pens en tu cada LA segon.

RE Oh! LA Te mir i me des SOL plom. LA

No és broma que MIm7 t'estim a totes hores RE de tots es racons del LA món.



I no SOLmaj7 trob gens normal lo molt SOLm que mos semblam.

No, no ho SOLmaj7 trob gens normal i vull SOLm dissimular.



RE Oh! REaug Te mir i me des RE6 plom. REaug

No és broma que SOL t'estim a totes hores, RE pens en tu cada LA segon.



RE→ SOLmaj7 Uh- FA#m uh! MIm7 Te mir i me des RE plom.

SOLmaj7 Uh- FA#m uh! MIm7 No és broma, me RE desplom.

SOLmaj7 Uh- FA#m uh! MIm7 RE