Me desplom (Acords)

Hi ha dies que no m'agrades tant com abans

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume voltes i voltes
maria jaume voltes i voltes

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

REHi ha dies MIm7que no m'agrades FA#mtant com aMIm7bans,
REhi ha dies MIm7que faig molt tard i FA#mno ho trobes norMIm7mal.

Jo no SOLmaj7trob gens normal lo molt SOLmque mos semblam.

REOh!FA#Te mir i me desSImplom. LA
No és broma que SOLt'estim a totes hores, REpens en tu cada LAsegon.

REHi ha dies MIm7que és que no te FA#mpuc ni MIm7mirar
REque no escoltes MIm7i ni t'esforces FA#men dissimuMIm7lar.

Jo vull SOLmaj7dissimular, idò me SOLmpos a xiular.

REOh!FA#Te mir i me desSImplom. LA
No és broma que SOLt'estim a totes hores, REpens en tu cada LAsegon.
REOh!LATe mir i me desSOLplom. LA
No és broma que MIm7t'estim a totes hores REde tots es racons del LAmón.

I no SOLmaj7trob gens normal lo molt SOLmque mos semblam.
No, no ho SOLmaj7trob gens normal i vull SOLmdissimular.

REOh!REaugTe mir i me desRE6plom. REaug
No és broma que SOLt'estim a totes hores, REpens en tu cada LAsegon.

RE→SOLmaj7Uh-FA#muh!MIm7Te mir i me desREplom.
SOLmaj7Uh-FA#muh!MIm7No és broma, me REdesplom.
SOLmaj7Uh-FA#muh! MIm7 RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi