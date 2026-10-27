DOPodrien ser els teus ulls, però SOLno, los tens REgrossos i marrons com qualseSOLvol fill de veí. DOPodria ser el teu cul, però SOLno, lo tens REpla com s'aixeca el SOLmar de matí. DOPodria ser el que dius i com ho SOLdius, però REens passem lo dia diSOLent tonteries. DOPodria ser el teu monyo, podria ser el teu SOLcor, la verREgonya que et carrega SOLde manies.
FADiuen que l'amor és DOcec, sintoSOLnia de mirades, veus i aulors. FAPerò el que jo realment DOcrec és que no SOLhi ha res que l'explique, l'has d'encaixar tal com és. FADiuen que l'amor és DOcec, sintoSOLnia de mirades, veus i aulors. FAPerò el que jo realment DOcrec és que no hi REhan explicacions que justifiquen les passions.
Me DOmoles que te cagues, me SOLmoles perquè sí, però REper quina raó no t'ho saSOLbria dir. Me DOmoles que te cagues, me SOLmoles perquè sí; per sort REl'amor enca no té SOLsentit. Me DOmoles que SOLte cagues, me REmoles perSOLquè sí, peDOrò per quiSOLna raó no REt'ho sabriSOLa dir.
DOSOLRESOLDOSOLRE x2
DOPodria ser lo teu SOLalè, però quan REfumes també tens gust de cenSOLdrer. DOPodria ser el teu to SOLde veu, però tu REno parles, xilles com un mercaSOLder. DOPodria ser la teua joSOLventut, podriREen ser los teus caSOLnuts, DOpodria ser la força que em SOLtransmets, la vidiRElla que me dones quan te SOLveig.
FADiuen que l'amor és DOcec, sintoSOLnia de mirades, veus i aulors. FAPerò el que jo realment DOcrec és que no SOLhi ha res que l'explique, l'has d'encaixar tal com és. FADiuen que l'amor és DOcec, sintoSOLnia de mirades, veus i aulors. FAPerò el que jo realment DOcrec és que no hi REhan explicacions que justifiquen les passions.
RE
Me DOmoles que te cagues, me SOLmoles perquè sí, però REper quina raó no t'ho saSOLbria dir. Me DOmoles que te cagues, me SOLmoles perquè sí; per sort REl'amor enca no té SOLsentit. Me DOmoles que SOLte cagues, me REmoles perSOLquè sí, peDOrò per quiSOLna raó no REt'ho sabriSOLa dir.