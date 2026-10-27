DO#m



Me n'aniré FA#m7 de casa,

SI me n'aniré des MI camp,

SOL#7 ses oliveres gri DO#m ses

SI endarrere queda MI→ SOL# ran. DO#m



Me n'aniré FA#m de casa,

SI per es camí des MI vent,

SOL# potser trobaré DO#m tempesta,

tal SI vegada molt mal MI→ SOL# temps. DO#m



Es meu amic FA#m7 en Pere

SI i es meu germà més MI gran

SOL#7 fa temps que se DO#m n'anaren

SI i ja no MI tor SOL# naran. DO#m



Si jo li dic FA#m a mumare

SI que també me'n MI vull anar,

SOL# mumare sempre DO#m plora

i jo SI ja no sé plo MI→ SOL# rar... DO#m



Me n'aniré FA#m de casa,

SI per es camí des MI vent,

SOL# potser trobaré DO#m tempesta,

tal SOL#7 vegada molt SOL# mal DO#m temps.



Però me n'a FA#m niré de casa,

SI me n'aniré des MI camp,

SOL# ses oliveres gri DO#m ses

endarrere queda DO#m ran.