Me n'aniré de casa (Acords)

Me n'aniré de casa

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet primeres cancons
maria del mar bonet primeres cancons
DO#m

Me n'aniré FA#m7de casa,
SIme n'aniré des MIcamp,
SOL#7ses oliveres griDO#mses
SIendarrere quedaMI→SOL#ran. DO#m

Me n'aniré FA#mde casa,
SIper es camí des MIvent,
SOL#potser trobaré DO#mtempesta,
tal SIvegada molt mal MI→SOL#temps. DO#m

Es meu amic FA#m7en Pere
SIi es meu germà més MIgran
SOL#7fa temps que se DO#mn'anaren
SIi ja no MItorSOL#naran. DO#m

Si jo li dic FA#ma mumare
SIque també me'n MIvull anar,
SOL#mumare sempre DO#mplora
i jo SIja no sé ploMI→SOL#rar... DO#m

Me n'aniré FA#mde casa,
SIper es camí des MIvent,
SOL#potser trobaré DO#mtempesta,
tal SOL#7vegada molt SOL#mal DO#mtemps.

Però me n'aFA#mniré de casa,
SIme n'aniré des MIcamp,
SOL#ses oliveres griDO#mses
endarrere quedaDO#mran.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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