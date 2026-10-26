FA#I les SIteulades,
FA#i les SIfinestres,
FA#i aquell SIpedrís on FA#→seia LA#m→l'avi SI→cap al DO#tard.
FA#→SII les SOL#m→esLA#m→caLA#m7les
FA#→SIvora LA#m→l'esSOL#m→gléFA#sia,
i SIel terSOL#m→me al LA#m→vesLA#m7→preFA#→des de LA#m→dalt del SI→campaDO#nar.
SOL#mI el soDO#roll del rellotge
SOL#m→SIque esboDO#cina el comiat,
SOL#mi el siDO#lenci del poble
SOL#m→SIque semDO#bla que ja ho sap.
Me'n FA#vaig, me'n SOL#mvaig, deSImà ja hauDO#ré marxat.
FA# SI LA#m→ SOL#m→ FA#
SI SOL#m→ LA#m→ LA#m7
FA#→ LA#m→ SI→ DO#
FA#I les SIalbades,
FA#i alguns SIcap vespres,
FA#i els gats SIferéstecs FA#→que empaiLA#m→tava amb SI→el JoDO#an.
FA#→SII la SOL#m→guixLA#m→aLA#m7da
FA#amb SIla meLA#m→va SOL#m→lleFA#tra
que SIvaig esSOL#m→criuLA#m→reLA#m7→d'amaFA#→gat al LA#m→seu SI→porDO#tal.
SOL#mI el soDO#roll de les passes
SOL#m→SIde la DO#gent matinant,
SOL#mi el siDO#lenci que omple
SOL#m→SIels raDO#cons mentre jo…
Me'n FA#vaig, me'n SOL#mvaig, és SIel que em DO#cal.
Me'n FA#vaig, me'n SOL#mvaig, tot SIté un fiDO#nal.
Me'n FA#vaig, me'n SOL#mvaig, deSImà ja hauDO#ré marxat.
FA# SI LA#m→ SOL#m→ FA#
SI SOL#m→ LA#m→ LA#m7
FA#→ LA#m→ SI→ DO#
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.