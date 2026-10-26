Ell SOLera un modernet que vivia a Barcelona, trebaMImllava en el disseny i vestia l'última moda. No teSOLnia diòptries, tot i així portava ulleres, uMImnes de pasta negra que no estaven graduades.
Ell DOera tan feSOLliç pensant que el REmón girava al MImseu voltant, DOtenia la SOLvida per daREvant, DOtotes les SOLnoies se'l miREraven amb voMImracitat i DOell n'assaboSOLria cada insREtant.
El SOLtemps va anar passant i gairebé sense adonar-se'n, la ciuMImtat esdevingué la capital de la tendència. Amb horSOLror, el nostre heroi s'adonà d'aquell desastre: ja no MImera el més modern, sols un més entre tants altres.
BoDOtigues de roSOLba "vintage", REbars per guiris, MImfestivals, és DOla superviSOLvència del més RE"guai", DOun gran parc teSOLmàtic de RE"fashionisme" iMImdiotitzat. HaDOvia arribat SOLl'hora de marRExar.
Me'n vaig al SOLcamp, a viure al SOL7camp. TrobaDOré una dona SOLferma i li DOplantaré tres SOLfills, viuDOrem en harmoSOLnia entre coREnills. Me'n vaig al SOLcamp, a viure al SOL7camp. DOEntre porcs i SOLvaques jo DOtrobaré un SOLcamí per DOtornar a comenSOLçar i ser feREliç.
No vols veSOLnir amb mi al SOL7camp?
SOLMImSOLMIm
El SOLnostre modernet començà una odissea MImcontra els elements, cercant la seva utopia. Els paSOLgesos se'n fotien de la seva poca traça, MImdeien que marxaria amb la cua entre les cames.
Però amb DOtossudesa i SOLvoluntat, el REnostre heroi tiMImrà endavant, feDOliç com un porSOLquet en un basREsal, ja DOno enyorava aSOLquella vida on REl'aparença ho MImera tot. Per DOfi havia troSOLbat un lloc al REmón.
Me'n vaig al SOLcamp, a viure al SOL7camp. TrobaDOré una dona SOLferma i li DOplantaré tres SOLfills, viuDOrem en harmoSOLnia entre coREnills. Me'n vaig al SOLcamp, a viure al SOL7camp. DOEntre porcs i SOLvaques jo DOtrobaré un SOLcamí per DOtornar a comenSOLçar i ser feREliç.
Jo foto el LAmcamp, me'n vaig al SOLcamp, a viure al REcamp. Jo foto el LAmcamp, me'n vaig al SOLcamp, a viure al REcamp. Jo foto el LAmcamp, me'n vaig al SOLcamp, a viure al REcamp. Jo foto el LAmcamp, me'n vaig al SOLcamp, a viure al REcamp.
Me'n vaig al SOLcamp, a viure al SOL7camp. TrobaDOré una dona SOLferma i li DOplantaré tres SOLfills, viuDOrem en harmoSOLnia entre coREnills. Me'n vaig al SOLcamp, a viure al SOL7camp. DOEntre porcs i SOLvaques jo DOtrobaré un SOLcamí per DOtornar a comenSOLçar i ser feREliç. Jo me'n vaig al SOLcaaaaaaaamp!