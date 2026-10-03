Me sobren paDOraules: aSOLgulla, fil de cosir, tisores, estufa. Me DOsobren paSOLraules: vermut, patates, olives.
Paraules molt REcurtes: pi. PaDOraules molt llargues: SOLesternoclestmastoideus. Paraules REmolt fàcils: maDOmà. Paraules difícils: SOLobliqüitat... i jo què sé.
Me falten paDOraules SOLper explicar què significa per jo. Me falten paDOraules. SOLUao uao uaouaouao!
REEs diccionaris són DOplens de paraules SOLgratis i certes, paraules d'aREmor senzilles i DOtendres.
MImElla tenia dues REllunes en tota sa DOcara, MImles obria REi les tanDOcava, MImi tenia ses duREes cares de sa DOlluna, MImuna blanca i REs'altra obsDOcura.
SOLMe sobren paDOraules, peSOLrò no tenc res a dir: cadàver, putifo. Me DOsobren paSOLraules: d'aquí a dos anys me retir.
Paraules molt RElletges: nyu. PaDOraules molt guaSOLpes: lapislàtzuli, paraules proREvisionals amb es acDOcents girats.
MImElla tenia dues REllunes en tota sa DOcara, MImles obria REi les tanDOcava, MImi tenia ses duREes cares de sa DOlluna, MImuna blanca i REs'altra obsDOcura. MImElla tenia dues REllunes en tota sa DOcara, MImles obria REi les tanDOcava.
LAmSOLFAFA7 x4 LAm
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