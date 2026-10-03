Me sobren paraules (Acords)

Però no tenc res a dir

Acords Acords
Antònia Font
SOLUao uao DOuao uao SOLuao uao uaouaouao
uao uao DOuao uao SOLuao uao uaouaouao!

Me sobren paDOraules: aSOLgulla, fil de cosir, tisores,
estufa. Me DOsobren paSOLraules: vermut, patates, olives.

Paraules molt REcurtes: pi.
PaDOraules molt llargues: SOLesternoclestmastoideus.
Paraules REmolt fàcils:
maDOmà. Paraules difícils: SOLobliqüitat... i jo què sé.

Me falten paDOraules SOLper explicar què significa per jo.
Me falten paDOraules. SOLUao uao uaouaouao!

REEs diccionaris són DOplens de paraules SOLgratis i certes,
paraules d'aREmor senzilles i DOtendres.

MImElla tenia dues REllunes en tota sa DOcara,
MImles obria REi les tanDOcava,
MImi tenia ses duREes cares de sa DOlluna,
MImuna blanca i REs'altra obsDOcura.

SOLMe sobren paDOraules, peSOLrò no tenc res a dir: cadàver,
putifo. Me DOsobren paSOLraules: d'aquí a dos anys me retir.

Paraules molt RElletges: nyu.
PaDOraules molt guaSOLpes: lapislàtzuli,
paraules proREvisionals amb es acDOcents girats.

MImElla tenia dues REllunes en tota sa DOcara,
MImles obria REi les tanDOcava,
MImi tenia ses duREes cares de sa DOlluna,
MImuna blanca i REs'altra obsDOcura.
MImElla tenia dues REllunes en tota sa DOcara,
MImles obria REi les tanDOcava.

LAm SOL FA FA7 x4
LAm

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