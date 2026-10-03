RE FA#m MIm LA x4



He RE vist un riu a Pa FA#m rís

a MIm prop de sa torre LA gris.

He RE vist un paraigües es FA#m queixat.

MIm Tots es mecanis LA mes!

Un RE home i sa dona atu FA#m rats

con MIm versen en terra amb un LA moix.

Sa RE dona desplega i des FA#m fà.

MIm Tots es mecanis LA mes.



I RE plou un dia nor FA#m mal,

sa MIm gespa s'enverda i re LA viu.

Ell RE tira es paraigües espe FA#m nyat.

MIm Tots es mecanis LA mes!

I RE vola es pedaç ondu FA#m lant,

i MIm com un insecte fe LA rit,

dins RE s'herba per sempre atu FA#m rats.

MIm Tots es mecanis LA mes.



RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes!

RE Tots es mecanis FA#m mes! MIm Tots es mecanis LA mes.



RE