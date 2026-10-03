Mecanismes (Acords)

Dins s'herba per sempre aturats

Acords Acords
Antònia Font
RE FA#m MIm LA x4

He REvist un riu a PaFA#mrís
a MImprop de sa torre LAgris.
He REvist un paraigües esFA#mqueixat.
MImTots es mecanisLAmes!
Un REhome i sa dona atuFA#mrats
conMImversen en terra amb un LAmoix.
Sa REdona desplega i desFA#mfà.
MImTots es mecanisLAmes.

I REplou un dia norFA#mmal,
sa MImgespa s'enverda i reLAviu.
Ell REtira es paraigües espeFA#mnyat.
MImTots es mecanisLAmes!
I REvola es pedaç onduFA#mlant,
i MImcom un insecte feLArit,
dins REs'herba per sempre atuFA#mrats.
MImTots es mecanisLAmes.

RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes!
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes.

RE

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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