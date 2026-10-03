He REvist un riu a PaFA#mrís a MImprop de sa torre LAgris. He REvist un paraigües esFA#mqueixat. MImTots es mecanisLAmes! Un REhome i sa dona atuFA#mrats conMImversen en terra amb un LAmoix. Sa REdona desplega i desFA#mfà. MImTots es mecanisLAmes.
I REplou un dia norFA#mmal, sa MImgespa s'enverda i reLAviu. Ell REtira es paraigües espeFA#mnyat. MImTots es mecanisLAmes! I REvola es pedaç onduFA#mlant, i MImcom un insecte feLArit, dins REs'herba per sempre atuFA#mrats. MImTots es mecanisLAmes.
RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes! RETots es mecanisFA#mmes! MImTots es mecanisLAmes.
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Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.