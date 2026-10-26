Menja avellanes (Acords)

Sempre et trobes molt cansat

Acords Acords
Els Pets
els pets fruits sex
els pets fruits sex
Intro: DO SOL DO SOL x2

DOSempre et SOLtrobes molt canFAsat SOL
DOi no tens SOLganes de parFAlar. SOL
LAmNo és pas la FASIDASOLo massa DOties,
és quelcom SOLmolt més natuFA→SOLral.

DONo em vull SOLfer pas l'interesFAsant, SOL
DOperò no esSOLtàs ben alimenFAtat: SOL
LAmja no tens forFAça, SOLprens massa DOdrogues
i no esSOLtàs prou vitamiFA→SOLnat.

Menja aveDOllaSOLnes,
menja aveFAllaSOLnes,
menja aveDOllaSOLnes.
Són de FAConsSOLtantí,
són del FAmeu paSOLís!
Menja aveDOllaSOLnes,
menja aveFAllaSOLnes,
menja aveDOllaSOLnes.
Són de FAConsSOLtantí,
són del FAmeu paSOLís!

DO SOL DO SOL x2

DOÉs un fruit SOLdel nostre FApaSOLís,
DOsaborós i SOLfàcil de FApair. SOL
LAmTé proteFAïnesSOLi, si l'esDOnifes,
et pot fer SOLd'allò més feFAliç. DO

Si encara SOLno estàs conFAvenSOLçut
DOi em prens tan sols SOLper un barFArut, SOL
LAmprova'n un FAdia, SOLveuràs com DOflipes:
és l'invent SOLmés colloFAnut. DO

Menja aveDOllaSOLnes,
menja aveFAllaSOLnes,
menja aveDOllaSOLnes.
Són de FAConsSOLtantí,
són del FAmeu paSOLís!
Menja aveDOllaSOLnes,
menja aveFAllaSOLnes,
menja aveDOllaSOLnes.
Són de FAConsSOLtantí,
són del FAmeu paSOLís!

DO SOL DO SOL x4

Menja aveDOllaSOLnes,
menja aveFAllaSOLnes,
menja aveDOllaSOLnes.
Són de FAConsSOLtantí,
són del FAmeu paSOLís!
Menja aveDOllaSOLnes,
menja aveFAllaSOLnes,
menja aveDOllaSOLnes.
Són de FAConsSOLtantí,
són del FAmeu paSOLís!

DO SOL DO SOL x2
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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