Intro:
DO SOL DO SOL x2 DOSempre et SOLtrobes molt can FAsat SOL DOi no tens SOLganes de par FAlar. SOL LAmNo és pas la FASIDA SOLo massa DOties,
és quelcom
SOLmolt més natu FA→ SOLral. DONo em vull SOLfer pas l'interes FAsant, SOL DOperò no es SOLtàs ben alimen FAtat: SOL LAmja no tens for FAça, SOLprens massa DOdrogues
i no es
SOLtàs prou vitami FA→ SOLnat.
Menja ave
DOlla SOLnes,
menja ave
FAlla SOLnes,
menja ave
DOlla SOLnes.
Són de
FACons SOLtantí,
són del
FAmeu pa SOLís!
Menja ave
DOlla SOLnes,
menja ave
FAlla SOLnes,
menja ave
DOlla SOLnes.
Són de
FACons SOLtantí,
són del
FAmeu pa SOLís! DO SOL DO SOL x2 DOÉs un fruit SOLdel nostre FApa SOLís, DOsaborós i SOLfàcil de FApair. SOL LAmTé prote FAïnes SOLi, si l'es DOnifes,
et pot fer
SOLd'allò més fe FAliç. DO
Si encara
SOLno estàs con FAven SOLçut DOi em prens tan sols SOLper un bar FArut, SOL LAmprova'n un FAdia, SOLveuràs com DOflipes:
és l'invent
SOLmés collo FAnut. DO
Menja ave
DOlla SOLnes,
menja ave
FAlla SOLnes,
menja ave
DOlla SOLnes.
Són de
FACons SOLtantí,
són del
FAmeu pa SOLís!
Menja ave
DOlla SOLnes,
menja ave
FAlla SOLnes,
menja ave
DOlla SOLnes.
Són de
FACons SOLtantí,
són del
FAmeu pa SOLís! DO SOL DO SOL x4
Menja ave
DOlla SOLnes,
menja ave
FAlla SOLnes,
menja ave
DOlla SOLnes.
Són de
FACons SOLtantí,
són del
FAmeu pa SOLís!
Menja ave
DOlla SOLnes,
menja ave
FAlla SOLnes,
menja ave
DOlla SOLnes.
Són de
FACons SOLtantí,
són del
FAmeu pa SOLís! DO SOL DO SOL x2 DO
és quelcom
i no es
Menja ave
menja ave
menja ave
Són de
són del
Menja ave
menja ave
menja ave
Són de
són del
et pot fer
Si encara
és l'invent
Menja ave
menja ave
menja ave
Són de
són del
Menja ave
menja ave
menja ave
Són de
són del
Menja ave
menja ave
menja ave
Són de
són del
Menja ave
menja ave
menja ave
Són de
són del