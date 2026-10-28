La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MITrobar un DO#mtaxi és imposFA#msible a aquestes SIadd11hores. SI MIPer què no et DO#mquedes fins deFA#mmà? Fa fred a SIadd11fora. SI MISi fos per MI7mi, et poLAdries estar aquí tot un LAm6any i parMI/SIlar-me del teu SIex com sempre MIfas. SI
MIQueda't DO#ma dormir aSOL#quí. LAQue quedi clar que no vull MIres, que DO#msom només aSOL#mics. LAMentida, LAadd9mentida, mentida, mentida, mentida. MIEh!
MIT'has instal·DO#mlat, de cop i FA#mvolta som paSIadd11rella, SI MIja comparDO#mtim les aleFA#mgries i les SIadd11penes, SI MIperò el desaMI7mor no LAtarda gaire en arriLAm6bar i ja esMI/SItàs parlant de SImi a un nou comMIpany. SI
MIQueda't DO#ma dormir aSOL#quí. LAQue quedi clar que no vull MIres, que DO#msom només aSOL#mics. LAQue quedi clar que no vull MIres, que DO#msom només aSOL#mics. LAQue quedi clar que no vull MIres, que DO#msom només aSOL#mics. LAMentida, LAadd9mentida, mentida, mentida, mentida. MIEh!