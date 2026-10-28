Mentida (Acords)

Trobar un taxi és impossible a aquestes hores

Acords Acords
Sidonie
Sidonie Catalan Graffiti portada_528x396
Sidonie Catalan Graffiti portada_528x396

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MITrobar un DO#mtaxi és imposFA#msible a aquestes SIadd11hores. SI
MIPer què no et DO#mquedes fins deFA#mmà? Fa fred a SIadd11fora. SI
MISi fos per MI7mi, et poLAdries estar aquí tot un LAm6any
i parMI/SIlar-me del teu SIex com sempre MIfas. SI

MIQueda't DO#ma dormir aSOL#quí.
LAQue quedi clar que no vull MIres,
que DO#msom només aSOL#mics.
LAMentida, LAadd9mentida, mentida, mentida, mentida. MIEh!

MIT'has instal·DO#mlat, de cop i FA#mvolta som paSIadd11rella, SI
MIja comparDO#mtim les aleFA#mgries i les SIadd11penes, SI
MIperò el desaMI7mor no LAtarda gaire en arriLAm6bar
i ja esMI/SItàs parlant de SImi a un nou comMIpany. SI

MIQueda't DO#ma dormir aSOL#quí.
LAQue quedi clar que no vull MIres,
que DO#msom només aSOL#mics.
LAQue quedi clar que no vull MIres,
que DO#msom només aSOL#mics.
LAQue quedi clar que no vull MIres,
que DO#msom només aSOL#mics.
LAMentida, LAadd9mentida, mentida, mentida, mentida. MIEh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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