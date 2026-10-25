Mentre el món es mou (Acords)

Mentre el món es mou, els dies van passant

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la nit dels anys
sopa de cabra la nit dels anys
SOLMentre el DOmón es REmou, els SOLdies DOvan pasREsant.
SOLMentre el DOmón es REmou, els SOLdies DOvan pasREsant,
SOLsi ara en DOve un de REnou, demà se'n SOLva. DO SOL

LAA l'ombra d'un miratge,
DOperseguia el SOLsol com un oREcell d'estiu.
LAVa volar més alt de tots.
DOEsperant la SOLsort, somiava el més REgran desig,
però va atraMImpar-lo el temps.

DOI ara el meu somni és SOLun record,
DOde nit és un malSOLson.
DOTot l'esforç no SOLva servir de REres.
DONo n'hi ha prou amb SOLser el millor,
aiDOxí funciona el SOLjoc.
DOEl present s'aSOLcaba en un moREment.

SOLMentre el DOmón es REmou, els SOLdies DOvan pasREsant,
SOLsi ara en DOve un de REnou, demà se'n SOLva. DO SOL

LAElla era salvatge,
DOva cremar el seu SOLcos per abraREçar un estel,
LAva cedir-li els seus colors,
DOva donar-li el SOLcor a canvi d'un REtros de cel,
sense espeMImrar res més.

DOI ara que l'esSOLtel es fon,
DOtambé l'escombra el SOLvent.
DONo només pots SOLviure pels deREmés.
DOBusca un pont de SOLsalvació,
DOvol fer anar enrere el SOLtemps,
DOperò va, com tots, porSOLtada pel corRErent.

I és esLAtrany, esSOLtrany, és esLA→trany. LA7

SOLMentre el DOmón es REmou, els SOLdies DOvan pasREsant,
SOLsi ara en DOve un de REnou, demà se'n SOLva. DO SOL

DO SOL DO SOL
DO SOL RE x2

I és esLAtrany, esSOLtrany, esLAtrany, esSOLtrany, és esLA→LA7trany.

SOLMentre el DOmón es REmou, els SOLdies DOvan pasREsant,
SOLsi ara en DOve un de REnou, demà se'n SOLva. DO SOL

I serà esLAtrany i serà esMImtrany,
i serà esSOLtrany i serà esSImtrany.
I serà esDOtrany.

SOLMentre el DOmón es REmou, els SOLdies DOvan pasREsant,
SOLsi ara en DOve un de REnou, demà se'n SOLva. DO SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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