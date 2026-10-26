REm LAm MI
REmAh! LAmAh! MIAh! LAmAh!
REmAh! LAmAh! MIAh! LAmAh!
Amb més records que proMIjectes,
LAmamb més passat que futur,
REmamb un present prim, com semLAmpre,
MIamb una LAmvida que fuig.
REmDes d'amples indrets d'oblit
LAmvenen cares estimades,
MImirades que m'han mirat.
LAmLes boques que m'han parlat,
LAmles veus que m'acompanyaven.
REmAquells peus que m'ensenyaren
LAma estar dret i caminar,
MIi les mans que em protegien
LAmagafant les meues mans.
REmI els braços que m'abraçaven.
REmQuina dolçor intangible
LAmhabitava al meu voltant!
MICom m'he sentit estimat!
LAmCom m'he sentit estimat!
REmMentre s'acosta la nit,
LAmalguns records em fan viure.
MIAlguns records em fan viure
LAmmentre s'acosta la nit.
REmAh! LAmAh! MIAh! LAmAh!
REmAh! LAmAh! MIAh! LAmAh!
Amb més records que proMIjectes,
LAmamb més passat que futur,
REmamb un present prim, com semLAmpre,
MIamb una LAmvida que fuig.
REmMentre s'acosta la nit,
LAmalguns records em fan viure.
MIAlguns records em fan viure
LAmmentre s'acosta la nit.
REmAh! LAmAh! MIAh! LAmAh!
REmAh! LAmAh! MIAh! LAmAh!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.