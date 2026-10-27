Menys mal
DOque farem carn d'olla
i vuit-
DOcents plats de canelons,
que la
FAiaia ha fet la DOsopa
i que ens
REmagraden els tur SOLrons.
Que estem
DOjunts tota la colla,
i això
DOés el millor regal.
Estar aquí tots
REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Menys
SOLmal que ja és Nadal!
Surts a passe
DOjar amb tres jerseis i anorac,
camines pel car
RErer mentre et moqueja el nas,
tothom s'en
FAcostipa, s'escurcen els di FAmes,
tot és geni
DOal...
Ara he de
DOpensar quins regals compraré,
hauré de posar l'ar
REbre i el tió també.
Fot un fred que pe
FAla,
jo no tinc pane
FAmra,
ja veus tu que
DObé...
Mentre remu
FAgues, FAmla família i a DOmics van arribant,
la tieta
FAcanta
i
REl'oncle obre el xam SOLpany.
Menys mal
DOque farem carn d'olla
i vuit-
DOcents plats de canelons,
que la
FAiaia ha fet la DOsopa
i que ens
REmagraden els tur SOLrons.
Que estem
DOjunts tota la colla,
i ai
DOxò és el millor regal.
Estar aquí tots
REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Menys
SOLmal que ja és Nadal! DO RE FA DO
Treu la gui
FAtarra, FAmque cantarem cançons vora DOdel foc.
La tieta ba
FAlla
i
REl'oncle fa SOLel pot.
Menys mal
DOque farem carn d'olla
i vuit-
DOcents plats de canelons,
que la
FAiaia ha fet la DOsopa
i que ens
REmagraden els tur SOLrons.
Que estem
DOjunts tota la colla,
i ai
DOxò és el millor regal.
Estar aquí tots
REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Menys
SOLmal que ja és Nadal! DO FA DO REm SOL DO
Estar aquí tots
REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Estar aquí tots
REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Menys
SOLmal que ja és Nadal! DO
i vuit-
que la
i que ens
Que estem
i això
Estar aquí tots
Menys
Surts a passe
camines pel car
tothom s'en
tot és geni
Ara he de
hauré de posar l'ar
Fot un fred que pe
jo no tinc pane
ja veus tu que
Mentre remu
la tieta
i
Menys mal
i vuit-
que la
i que ens
Que estem
i ai
Estar aquí tots
Menys
Treu la gui
La tieta ba
i
Menys mal
i vuit-
que la
i que ens
Que estem
i ai
Estar aquí tots
Menys
Estar aquí tots
Estar aquí tots
Menys