Menys mal que ja és Nadal (Acords)

Menys mal que farem carn d'olla

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Menys mal DOque farem carn d'olla
i vuit-DOcents plats de canelons,
que la FAiaia ha fet la DOsopa
i que ens REmagraden els turSOLrons.

Que estem DOjunts tota la colla,
i això DOés el millor regal.
Estar aquí tots REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Menys SOLmal que ja és Nadal!

Surts a passeDOjar amb tres jerseis i anorac,
camines pel carRErer mentre et moqueja el nas,
tothom s'enFAcostipa, s'escurcen els diFAmes,
tot és geniDOal...

Ara he de DOpensar quins regals compraré,
hauré de posar l'arREbre i el tió també.
Fot un fred que peFAla,
jo no tinc paneFAmra,
ja veus tu que DObé...

Mentre remuFAgues,
FAmla família i aDOmics van arribant,
la tieta FAcanta
i REl'oncle obre el xamSOLpany.

Menys mal DOque farem carn d'olla
i vuit-DOcents plats de canelons,
que la FAiaia ha fet la DOsopa
i que ens REmagraden els turSOLrons.
Que estem DOjunts tota la colla,
i aiDOxò és el millor regal.
Estar aquí tots REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Menys SOLmal que ja és Nadal!

DO RE FA DO

Treu la guiFAtarra,
FAmque cantarem cançons vora DOdel foc.
La tieta baFAlla
i REl'oncle fa SOLel pot.

Menys mal DOque farem carn d'olla
i vuit-DOcents plats de canelons,
que la FAiaia ha fet la DOsopa
i que ens REmagraden els turSOLrons.
Que estem DOjunts tota la colla,
i aiDOxò és el millor regal.
Estar aquí tots REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Menys SOLmal que ja és Nadal!

DO
FA DO
REm SOL
DO

Estar aquí tots REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Estar aquí tots REmjunts fa que MImse'm passin tots els FAmmals.
Menys SOLmal que ja és Nadal! DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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