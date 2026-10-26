DOYelele yelele, yelele yeFA→lele
SOLtambira ye JehoDOvah
yelele, maFA→mawe.
DOYelele yelele, yelele yeFA→lele
SOLtambira ye JehoDOvah
Wa baFA→raka.
WabaDOraka. Eeeh! FA
Hakuna SOLmungukama wewe bwana. DOEh! Eh!
Ah! Wa upendo FA
Wa uDOpendo. Eeeh! FA
Hakuna SOLmungukama wewe bwana. DOEh! Eh!
LAmUna gota cau aDOvall,
LAmacaronant l'arbre que aguanta el pas dels DOanys.
LAmUna brisa que desFA→perta.
CaSOLmina al meu cosDOtat.
LAmUna flor neix al deDOsert.
LAmBatega vida a la selva i en el DOcel.
LAmUn crit al cor de la FA→terra.
CaSOLmina al meu cosDOtat.
Que tot és FAvida al teu volDOtant.
Meravellós reSOLgal, briLAmlla.
I el món seSOL→gueix giFArant per tots iDOgual.
Meravellós reSOLgal, viuLAm→re. SOL
LAmSentir l'Àfrica al meu DOpit,
LAmon tots els pobles començaven el caDOmí.
LAmUna brisa que desFA→perta.
CaSOLmina al meu cosDOtat.
LAmL'univers en mil faDOnals.
LAmBalla la vida amb els tambors de CapaDOran.
LAmUn crit al cor de la FA→terra.
CaSOLmina al meu cosDOtat.
Que tot és FAvida al teu volDOtant.
Meravellós reSOLgal, briLAmlla.
I el món seSOL→gueix giFArant per tots iDOgual.
Meravellós reSOLgal, viuLAm→re. SOL
DOYelele yelele, yelele yeFA→lele
SOLtambira ye JehoDOvah
yelele, maFA→mawe.
DOYelele yelele, yelele yeFA→lele
SOLtambira ye JehoDOvah
Wa baFA→raka.
WabaDOraka. Eeeh! FA
Hakuna SOLmungukama wewe bwana. DOEh! Eh!
Ah! Wa upendo FA
Wa uDOpendo. Eeeh! FA
Hakuna SOLmungukama wewe bwana. DOEh! Eh!
Que tot és FAvida al teu volDOtant.
Meravellós reSOLgal, briLAmlla.
I el món seSOL→gueix giFArant per tots iDOgual.
Meravellós reSOLgal, viuLAm→re. SOL DO
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.