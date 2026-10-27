REmAvui SI♭m’he despertat amb tambors dins el meu cap. LALa nit d’ahir va ser tota una festa, REmbaSI♭llaruga, gresca i xerinola, i al meu costat una noia LAque em perseguia per tot arreu.
SOLmDO SOLmI em DOdeia: deixa'm estar amb tu al teu costat.
SOLmVull esDOtar sempre amb tuuu! Ohoho!
FAOh! DOOh! Oh! Mercè, SI♭guarDOdo en els meus llavis el gust del teu entrecuix. FAODOhoh! Mercè, SI♭com DOtornar a saber de tu? FAGuardo en el meu cor DOtot el teu record. Ohoh! SI♭I DOpensant en tu em surten tonades. FAGuardo en el meu cor DOtot el teu record. Ohoh! SI♭I DOpensant en tu em surten lleterades.
FAVaig DOperdre el teu telèfon SI♭i DOel vaig estar buscant, buscant, buscant, buscant, FAi DOara escric cançons i les vaig cantant pel món, SI♭potDOser així et trobaré.
FAAl DOmig d'un concert, una noia em llença un petó SI♭i DOcrec que per fi ets tu. Ohoho!
FAOh! DOOh! Oh! Mercè, SI♭guarDOdo en els meus llavis el gust del teu entrecuix. FAODOhoh! Mercè, SI♭com DOtornar a saber de tu? FAGuardo en el meu cor DOtot el teu record. Ohoh! SI♭I DOpensant en tu em surten tonades. FAGuardo en el meu cor DOtot el teu record. Ohoh! SI♭I DOpensant en tu em surten lleterades.
MerFAcè, Mercè, amb tu la vida em somriu, DOperFAquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu.
DOAi! FAMaria Mercè Mercedites, DOaFAra què hem de fer? DOAi! FAMaria Mercè Mercedites, DOaFAnirem de lloguer. DOAi! FAMaria Mercè Mercedites, DOaFAra amb el Marcel. DOAi! FAMercè. Ai! Com t'ho diria DOcap FAa la merceria.