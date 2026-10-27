Mercè (Acords)

F C Bb cap A C cap A Dm (cuando se vuelve más agudo)

Acords Acords
Strombers
strombers 10 anys de festa illegal live
strombers 10 anys de festa illegal live
FA DO SI♭ FA

REmAvui SI♭m’he despertat amb tambors dins el meu cap.
LALa nit d’ahir va ser tota una festa,
REmbaSI♭llaruga, gresca i xerinola, i al meu costat una noia
LAque em perseguia per tot arreu.

SOLm DO
SOLmI em DOdeia: deixa'm estar amb tu al teu costat.

SOLmVull esDOtar sempre amb tuuu! Ohoho!

FAOh! DOOh! Oh! Mercè,
SI♭guarDOdo en els meus llavis el gust del teu entrecuix.
FAODOhoh! Mercè,
SI♭com DOtornar a saber de tu?
FAGuardo en el meu cor DOtot el teu record. Ohoh!
SI♭I DOpensant en tu em surten tonades.
FAGuardo en el meu cor DOtot el teu record. Ohoh!
SI♭I DOpensant en tu em surten lleterades.

FAVaig DOperdre el teu telèfon
SI♭i DOel vaig estar buscant, buscant, buscant, buscant,
FAi DOara escric cançons i les vaig cantant pel món,
SI♭potDOser així et trobaré.

FAAl DOmig d'un concert, una noia em llença un petó
SI♭i DOcrec que per fi ets tu. Ohoho!

FAOh! DOOh! Oh! Mercè,
SI♭guarDOdo en els meus llavis el gust del teu entrecuix.
FAODOhoh! Mercè,
SI♭com DOtornar a saber de tu?
FAGuardo en el meu cor DOtot el teu record. Ohoh!
SI♭I DOpensant en tu em surten tonades.
FAGuardo en el meu cor DOtot el teu record. Ohoh!
SI♭I DOpensant en tu em surten lleterades.

MerFAcè, Mercè, amb tu la vida em somriu,
DOperFAquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu.

DOAi! FAMaria Mercè Mercedites,
DOaFAra què hem de fer?
DOAi! FAMaria Mercè Mercedites,
DOaFAnirem de lloguer.
DOAi! FAMaria Mercè Mercedites,
DOaFAra amb el Marcel.
DOAi! FAMercè. Ai! Com t'ho diria
DOcap FAa la merceria.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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