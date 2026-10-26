REmEres FAfill d'un mestre DOquan ens SOLvam conèixer, REmla teva FAbona educaciDOó et feSOLia anar pel món. REmSobre FAllibres de paDOper hi SOLvas conèixer REmnoves FAlleis per a deslliDOgar la SI♭→gent DO→sotmeFAsa...
I si arDOribes a SI♭ser més gran -et deFAien-, ho poDOdràs aconseSOLguir.
REmFADOSOL
REmEls anys de FApressa van pasDOsant i la il·luSOLsió es va fent REmmés gran. Vaig FAvoler ser jo DOel primer en SOLprovar de marxar. REmEls eFAxèrcits desfiDOlant, uns amunt, SOLaltres avall, REmjo no hi FAveia cap coDOlor que fos SI♭→el miDOllor.
FAQuan arDOribis més enSI♭llà, voldràs conèixer FAi si DOarribes masSI♭sa tard, fes-ho tot per... FAQuan arDOribis més enSI♭llà, podràs conèixer FAi si arDOribes massa SI♭→tard... LA
REmDO→SI♭ x4 REmFADOSOL x2
REmEl futur FAés la fosDOcor i el teu aSOLmic és l'opresREmsor, digues-FAli molt claraDOment: fins SI♭→DOquan...
FAQuan arDOribis més enSI♭llà, voldràs conèixer FAi si DOarribes masSI♭sa tard, fes-ho tot per... FAQuan arDOribis més enSI♭llà, podràs conèixer FAi si arDOribes massa SI♭→tard... LA