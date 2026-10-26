Més enllà (Acords)

Eres fill d'un mestre quan ens vam conèixer

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
REm
REm FA DO SOL x2

REmEres FAfill d'un mestre DOquan ens SOLvam conèixer,
REmla teva FAbona educaciDOó et feSOLia anar pel món.
REmSobre FAllibres de paDOper hi SOLvas conèixer
REmnoves FAlleis per a deslliDOgar la SI♭→gent DO→sotmeFAsa...

I si arDOribes a SI♭ser més gran -et deFAien-,
ho poDOdràs aconseSOLguir.

REm FA DO SOL

REmEls anys de FApressa van pasDOsant i la il·luSOLsió es va fent
REmmés gran. Vaig FAvoler ser jo DOel primer en SOLprovar de marxar.
REmEls eFAxèrcits desfiDOlant, uns amunt, SOLaltres avall,
REmjo no hi FAveia cap coDOlor que fos SI♭→el miDOllor.

FAQuan arDOribis més enSI♭llà, voldràs conèixer
FAi si DOarribes masSI♭sa tard, fes-ho tot per...
FAQuan arDOribis més enSI♭llà, podràs conèixer
FAi si arDOribes massa SI♭→tard... LA

REm DO→ SI♭ x4
REm FA DO SOL x2

REmEl futur FAés la fosDOcor i el teu aSOLmic
és l'opresREmsor, digues-FAli molt claraDOment: fins SI♭→DOquan...

FAQuan arDOribis més enSI♭llà, voldràs conèixer
FAi si DOarribes masSI♭sa tard, fes-ho tot per...
FAQuan arDOribis més enSI♭llà, podràs conèixer
FAi si arDOribes massa SI♭→tard... LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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