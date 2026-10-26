Intro:
MIm LAm x2 MImPoso un altre gel LAmper veure el got més ple. MImI cordo fort les bo LAmtes, no em cal res més. MImPer molt que crideu, LAmavui no frenaré. MIm LAm x2 MImTot fa olor de vell, ja fa LAmdies que no hi ets. MImRespiro per la boca, LAmel fred és tan intens. MImPer molt que crideu, a LAmvui no frenaré.
I faig una altra
REpassa a l'extrem del bar FA#mranc.
I abans d'impactar amb
REl'aigua, la veu se FA#mme'n va.
I reco
DOnec una ombra que em se LAmgueix per sobre el SImar. MIm LAm MIm LAm MImDes del far no LAmparen de cridar. MImVeig que es fan petits: LAmem dec estar allunyant. MImAquell mal de cap LAmsembla que se'n va, MImsembla LAmque se'n va.
I veig aquella
REcasa amb arbres al vol FA#mtant
i una petita
REbarca: ja deus haver FA#mtornat.
I sento el
DOfre d'un cotxe i a LAmtu, que l'insultes i te'n SIvas.
I jo som
DOric: ai RExò torna a començar. MIm LAm MIm LAm LAm7 SOL RE SOL RE MIm LAm MIm LAm
I faig una altra
REpassa a l'extrem del bar FA#mranc.
I abans d'impactar amb
REl'aigua, la veu se FA#mme'n va.
I reco
DOnec una ombra que em se LAmgueix per sobre el SImar. MIm LAm MIm LAm MIm
I faig una altra
I abans d'impactar amb
I reco
I veig aquella
i una petita
I sento el
I jo som
I faig una altra
I abans d'impactar amb
I reco