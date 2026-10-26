Més enllà (Acords)

Poso un altre gel per veure el got més ple

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Intro: MIm LAm x2

MImPoso un altre gel LAmper veure el got més ple.
MImI cordo fort les boLAmtes, no em cal res més.
MImPer molt que crideu, LAmavui no frenaré.

MIm LAm x2

MImTot fa olor de vell, ja fa LAmdies que no hi ets.
MImRespiro per la boca, LAmel fred és tan intens.
MImPer molt que crideu, aLAmvui no frenaré.

I faig una altra REpassa a l'extrem del barFA#mranc.
I abans d'impactar amb REl'aigua, la veu se FA#mme'n va.
I recoDOnec una ombra que em seLAmgueix per sobre el SImar.

MIm LAm MIm LAm

MImDes del far no LAmparen de cridar.
MImVeig que es fan petits: LAmem dec estar allunyant.
MImAquell mal de cap LAmsembla que se'n va,
MImsembla LAmque se'n va.

I veig aquella REcasa amb arbres al volFA#mtant
i una petita REbarca: ja deus haver FA#mtornat.
I sento el DOfre d'un cotxe i a LAmtu, que l'insultes i te'n SIvas.
I jo somDOric: aiRExò torna a començar.

MIm LAm MIm LAm LAm7
SOL RE SOL RE
MIm LAm MIm LAm

I faig una altra REpassa a l'extrem del barFA#mranc.
I abans d'impactar amb REl'aigua, la veu se FA#mme'n va.
I recoDOnec una ombra que em seLAmgueix per sobre el SImar.

MIm LAm MIm LAm
MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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