Intro:
RE SOL SIm LA x4 RELes pa SOLraules que no em SImdeixen LAdir REtot a SOLllò que tu has es SImtat per LAmi, REsento SOLque ara ja puc SImdesco LAbrir REtot a SOLllò que no he po SImgut sen LAtir. RE SOL SIm LA REHe sen SOLtit que vols mar SImxar ben LAlluny, REque ja res SOLmai no et podrà SImatu LArar. REPotser SOLjunts podem trobar SImel ca LAmí, REtant se val SOLel lloc, sols vull mar SImxar d'a LAquí. SOLObro els SImulls i no puc LAveure SOLque tot SImés al meu LAdavant, SOLque res pugui fer- SImme enrere i tro LAbaré… REMés en SOLllà dels dies, SImrere LAles estrelles, REel meu SOLlloc, més en MIllà del SOLtemps. I deixaré REvells ca SOLmins enrere, SImja no hi LAha fronteres, REmés en SOLllà et tro MIbaré. SOL RE SOL SIm LA x2 RELes pa SOLraules que no SImpoden LAdir REtot a SOLllò que tu has dei SImxat en LAmi, REsento SOLque ara ja puc SImcompar LAtir REtot a SOLllò que no he vol SImgut sen LAtir. SOLTornaré SImamb la llum de LAl'alba, SOLem tin SImdràs al teu LAcostat, SOLquan tu deixis SImd'esperar-me i tro LAbaré… REMés en SOLllà dels dies, SImrere LAles estrelles, REel meu SOLlloc, més en MIllà del SOLtemps. I deixaré REvells ca SOLmins enrere, SImja no hi LAha fronteres, REmés en SOLllà et tro MIbaré. SOL REMés en SOLllà dels dies, SImrere LAles estrelles, REel meu SOLlloc, més en MIllà del SOLtemps. I deixaré REvells ca SOLmins enrere, SImja no hi LAha fronteres, REmés en SOLllà et tro MIbaré. SOL
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