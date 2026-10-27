Més enllà (Acords)

Les paraules que no em deixen dir

Acords Acords
Damià Olivella
damia olivella ara
damia olivella ara
Intro: RE SOL SIm LA x4

RELes paSOLraules que no em SImdeixen LAdir
REtot aSOLllò que tu has esSImtat per LAmi,
REsento SOLque ara ja puc SImdescoLAbrir
REtot aSOLllò que no he poSImgut senLAtir.

RE SOL SIm LA

REHe senSOLtit que vols marSImxar ben LAlluny,
REque ja res SOLmai no et podrà SImatuLArar.
REPotser SOLjunts podem trobar SImel caLAmí,
REtant se val SOLel lloc, sols vull marSImxar d'aLAquí.

SOLObro els SImulls i no puc LAveure
SOLque tot SImés al meu LAdavant,
SOLque res pugui fer-SImme enrere i troLAbaré…

REMés enSOLllà dels dies, SImrere LAles estrelles,
REel meu SOLlloc, més enMIllà del SOLtemps. I deixaré
REvells caSOLmins enrere, SImja no hi LAha fronteres,
REmés enSOLllà et troMIbaré. SOL

RE SOL SIm LA x2

RELes paSOLraules que no SImpoden LAdir
REtot aSOLllò que tu has deiSImxat en LAmi,
REsento SOLque ara ja puc SImcomparLAtir
REtot aSOLllò que no he volSImgut senLAtir.

SOLTornaré SImamb la llum de LAl'alba,
SOLem tinSImdràs al teu LAcostat,
SOLquan tu deixis SImd'esperar-me i troLAbaré…

REMés enSOLllà dels dies, SImrere LAles estrelles,
REel meu SOLlloc, més enMIllà del SOLtemps. I deixaré
REvells caSOLmins enrere, SImja no hi LAha fronteres,
REmés enSOLllà et troMIbaré. SOL
REMés enSOLllà dels dies, SImrere LAles estrelles,
REel meu SOLlloc, més enMIllà del SOLtemps. I deixaré
REvells caSOLmins enrere, SImja no hi LAha fronteres,
REmés enSOLllà et troMIbaré. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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