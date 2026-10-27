RecorSOLrent el temps que ens ha DOtocat viure, MImburlant fronteres que ens han REimposat, pels SOLcamins que uneixen DOla memòria MImi aclareixen REla veritat.
Per la MaSOLrina, la Ribera, Vall d'AlDObaida, la Safor, MImde la Plana al REVinalopó, i el MaSOLresme i l'Osona, les IDOlles i el Penedès; MImcom el Vallès REno hi ha res!
On SOLtour, on DOtour, MImrecorrent els REfronts del meu temps; on SOLtour, DO MImamb la revolta traREçada en la ment; on SOLtour, on DOtour, MImper les rutes REde la memòria; on SOLtour, on DOtour, MImla geografia esREcrita en la gent.
Més DOlluny, SOL hauRErem d'anar més MImlluny. Més DOlluny, SOL REmés lluny que el deMImmà. Més DOlluny, SOL lluiREtant per a aconMImseguir, més DOlluny, SOL un fuREtur per tu i per mi.
SOLDOMImRE x2
SOLMira, mira si hem reDOcorregut terres MImque hem anat fins REa Felanitx, SOLa Manacor, CiutaDOdella i a l’Alcúdia, MIma Sóller, Sant FranREcesc i ací.
SOLMira, mira si hem reDOcorregut terres MImque hem anat fins REa Pedreguer, SOLVall de Laguart, la Vall DOde Gallinera, MIma la Font, PeREgo i ací.
SOLDOMImRE x4
De caSOLmí a casa amb la DOment encesa, MImno puc deixar REde pensar que traSOLfiquem la idea de un DOnou projecte MImde la unitat REpopular.
Per la MaSOLrina, la Ribera, Vall d'AlDObaida, la Safor, MImde la Plana al REVinalopó, i el MaSOLresme i l'Osona, les IDOlles i el Penedès; MImcom el Vallès REno hi ha res!
On SOLtour, on DOtour, MImrecorrent els REfronts del meu temps; on SOLtour, DO MImamb la revolta traREçada en la ment; on SOLtour, on DOtour, MImper les rutes REde la memòria; on SOLtour, on DOtour, MImla geografia esREcrita en la gent.
Més DOlluny, SOL hauRErem d'anar més MImlluny. Més DOlluny, SOL REmés lluny que el deMImmà. Més DOlluny, SOL lluiREtant per a aconMImseguir, més DOlluny, SOL un fuREtur per tu i per mi.
SOLDOMImRE x4
SOLMira, mira si hem reDOcorregut terres MImque hem anat a l'AREplec dels Ports, SOLa Vistabella, MoDOrella i Cabanes, MIma Vinaròs, TorREtosa i ací.
SOLMira, mira si hem reDOcorregut terres MImque hem anat fins a REAlfarrasí, SOLa Atzaneta, AtzaDOneta i Albaida, MIma BenimaREclet i ací.