Més lluny (Acords)

Recorrent el temps que ens ha tocat viure

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas terra
obrint pas terra
SOL DO MIm RE x8

RecorSOLrent el temps que ens ha DOtocat viure,
MImburlant fronteres que ens han REimposat,
pels SOLcamins que uneixen DOla memòria
MImi aclareixen REla veritat.

Per la MaSOLrina, la Ribera, Vall d'AlDObaida, la Safor,
MImde la Plana al REVinalopó,
i el MaSOLresme i l'Osona, les IDOlles i el Penedès;
MImcom el Vallès REno hi ha res!

On SOLtour, on DOtour,
MImrecorrent els REfronts del meu temps;
on SOLtour, DO
MImamb la revolta traREçada en la ment;
on SOLtour, on DOtour,
MImper les rutes REde la memòria;
on SOLtour, on DOtour,
MImla geografia esREcrita en la gent.

Més DOlluny, SOL
hauRErem d'anar més MImlluny.
Més DOlluny, SOL
REmés lluny que el deMImmà.
Més DOlluny, SOL
lluiREtant per a aconMImseguir,
més DOlluny, SOL
un fuREtur per tu i per mi.

SOL DO MIm RE x2

SOLMira, mira si hem reDOcorregut terres
MImque hem anat fins REa Felanitx,
SOLa Manacor, CiutaDOdella i a l’Alcúdia,
MIma Sóller, Sant FranREcesc i ací.

SOLMira, mira si hem reDOcorregut terres
MImque hem anat fins REa Pedreguer,
SOLVall de Laguart, la Vall DOde Gallinera,
MIma la Font, PeREgo i ací.

SOL DO MIm RE x4

De caSOLmí a casa amb la DOment encesa,
MImno puc deixar REde pensar
que traSOLfiquem la idea de un DOnou projecte
MImde la unitat REpopular.

Per la MaSOLrina, la Ribera, Vall d'AlDObaida, la Safor,
MImde la Plana al REVinalopó,
i el MaSOLresme i l'Osona, les IDOlles i el Penedès;
MImcom el Vallès REno hi ha res!

On SOLtour, on DOtour,
MImrecorrent els REfronts del meu temps;
on SOLtour, DO
MImamb la revolta traREçada en la ment;
on SOLtour, on DOtour,
MImper les rutes REde la memòria;
on SOLtour, on DOtour,
MImla geografia esREcrita en la gent.

Més DOlluny, SOL
hauRErem d'anar més MImlluny.
Més DOlluny, SOL
REmés lluny que el deMImmà.
Més DOlluny, SOL
lluiREtant per a aconMImseguir,
més DOlluny, SOL
un fuREtur per tu i per mi.

SOL DO MIm RE x4

SOLMira, mira si hem reDOcorregut terres
MImque hem anat a l'AREplec dels Ports,
SOLa Vistabella, MoDOrella i Cabanes,
MIma Vinaròs, TorREtosa i ací.

SOLMira, mira si hem reDOcorregut terres
MImque hem anat fins a REAlfarrasí,
SOLa Atzaneta, AtzaDOneta i Albaida,
MIma BenimaREclet i ací.

Més SOLlluny.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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