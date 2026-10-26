Intro:
SI♭ DO FA REm SI♭ DO FA
Més que la meva
SI♭→ DOsang,
més que tot l'or d'un
FAbanc,
més que saber cridar, més que poder plo
SI♭→ DOrar,
tu ets molt més impor
FAtant.
Més que poder somi
SI♭→ DOar,
més que saber obli
FAdar,
no canviarà res per poder desper
SI♭→ DOtar
i que m'estiguis mi
FArant.
No,
REmno tinguis FApor, SI♭desitjar-me no és do SOLmlent.
No
REmcal que diguis FAres, SI♭que el que vulguis
ja ho fa
SOLmré, ja ho DOsé.
Més que la meva
SI♭sang, més que poder sa DOber
el que hi ha més en
FAllà, doncs no m'importa REmgens
el que passi de
SI♭mà. Si et tinc al meu da DOvant,
res no m'importa
FArà.
I és que és la veri
SI♭tat, DO
que mai no existi
FArà
no m'importa ja
SI♭tant DO
com tenir-te al cos
FAtat.
Mai vaig saber espe
SI♭rar, DO
i és que no em sé aguan
FAtar.
Si tu vols i jo vull, no has de fer-me pa
SI♭tir, DO
no ho deixem refre
FAdar.
No,
REmno tinguis FApor, SI♭desitjar-me no és do SOLmlent.
No
REmcal que diguis FAres, SI♭que el que vulguis
ja ho fa
SOLmré, ja ho DOsé.
Més que tot l'or d'un
SI♭banc, més que mai fer-me DOgran,
més que poder sa
FAber qui seré d'aquí uns REmanys.
Més que no saber o
SI♭diar, perquè com esti DOmar
tu ja m'ho has ense
FAnyat.
Més que la meva
SI♭sang, més que poder sa DOber
el que hi ha més en
FAllà, doncs no m'importa REmgens
el que passi de
SI♭mà. Si et tinc al meu da DOvant,
res no m'importa
FArà. SI♭ DO FA x4
No,
REmno tinguis FApor, SI♭desitjar-me no és do SOLmlent.
No
REmcal que diguis FAres, SI♭que el que vulguis
ja ho fa
SOLmré, ja ho DOsé.
Més que la meva
SI♭sang, més que poder sa DOber
el que hi ha més en
FAllà, doncs no m'importa REmgens
el que passi de
SI♭mà. Si et tinc al meu da DOvant,
res no m'importa
FArà.
Més que tot l'or d'un
SI♭banc, més que mai fer-me DOgran,
més que poder sa
FAber qui seré d'aquí uns REmanys.
Més que no saber o
SI♭diar, perquè com esti DOmar
tu ja m'ho has ense
FAnyat.
Més que la meva
més que tot l'or d'un
més que saber cridar, més que poder plo
tu ets molt més impor
Més que poder somi
més que saber obli
no canviarà res per poder desper
i que m'estiguis mi
No,
No
ja ho fa
Més que la meva
el que hi ha més en
el que passi de
res no m'importa
I és que és la veri
que mai no existi
no m'importa ja
com tenir-te al cos
Mai vaig saber espe
i és que no em sé aguan
Si tu vols i jo vull, no has de fer-me pa
no ho deixem refre
No,
No
ja ho fa
Més que tot l'or d'un
més que poder sa
Més que no saber o
tu ja m'ho has ense
Més que la meva
el que hi ha més en
el que passi de
res no m'importa
No,
No
ja ho fa
Més que la meva
el que hi ha més en
el que passi de
res no m'importa
Més que tot l'or d'un
més que poder sa
Més que no saber o
tu ja m'ho has ense