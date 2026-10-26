Més que la meva sang (Acords)

Més que la meva sang

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto qui ets tu
lax n busto qui ets tu
Intro: SI♭ DO FA REm SI♭ DO FA

Més que la meva SI♭→DOsang,
més que tot l'or d'un FAbanc,
més que saber cridar, més que poder ploSI♭→DOrar,
tu ets molt més imporFAtant.
Més que poder somiSI♭→DOar,
més que saber obliFAdar,
no canviarà res per poder desperSI♭→DOtar
i que m'estiguis miFArant.

No, REmno tinguis FApor, SI♭desitjar-me no és doSOLmlent.
No REmcal que diguis FAres, SI♭que el que vulguis
ja ho faSOLmré, ja ho DOsé.

Més que la meva SI♭sang, més que poder saDOber
el que hi ha més enFAllà, doncs no m'importa REmgens
el que passi deSI♭mà. Si et tinc al meu daDOvant,
res no m'importaFArà.

I és que és la veriSI♭tat, DO
que mai no existiFA
no m'importa ja SI♭tant DO
com tenir-te al cosFAtat.
Mai vaig saber espeSI♭rar, DO
i és que no em sé aguanFAtar.
Si tu vols i jo vull, no has de fer-me paSI♭tir, DO
no ho deixem refreFAdar.

No, REmno tinguis FApor, SI♭desitjar-me no és doSOLmlent.
No REmcal que diguis FAres, SI♭que el que vulguis
ja ho faSOLmré, ja ho DOsé.

Més que tot l'or d'un SI♭banc, més que mai fer-me DOgran,
més que poder saFAber qui seré d'aquí uns REmanys.
Més que no saber oSI♭diar, perquè com estiDOmar
tu ja m'ho has enseFAnyat.

Més que la meva SI♭sang, més que poder saDOber
el que hi ha més enFAllà, doncs no m'importa REmgens
el que passi deSI♭mà. Si et tinc al meu daDOvant,
res no m'importaFArà.

SI♭ DO FA x4

No, REmno tinguis FApor, SI♭desitjar-me no és doSOLmlent.
No REmcal que diguis FAres, SI♭que el que vulguis
ja ho faSOLmré, ja ho DOsé.

Més que la meva SI♭sang, més que poder saDOber
el que hi ha més enFAllà, doncs no m'importa REmgens
el que passi deSI♭mà. Si et tinc al meu daDOvant,
res no m'importaFArà.

Més que tot l'or d'un SI♭banc, més que mai fer-me DOgran,
més que poder saFAber qui seré d'aquí uns REmanys.
Més que no saber oSI♭diar, perquè com estiDOmar
tu ja m'ho has enseFAnyat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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