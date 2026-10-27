Mestissos (Acords)

Mim / re/fa# / sol / do sol re/fa# //

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
MIm RE/FA# SOL DO SOL RE/FA#
MIm RE/FA# SOL DO SOL RE/FA#

MImOlor de sàndal, SOLperfum d’Orient,
de la LAmterra on mil déus regnen el RE7cel.
MImEl verd dels camps de te, SOLde sucre i cafè,
les munLAmtanyes i les DOselves de PoREnent.

MImL’ombra d’un baobab, SOLpapaia i mel
del bresLAmsol d’homes i dones, de l’arRE7rel.
MImLa flor dels ametSOLllers, ballant al vent,
en els LAmtemples del paDOís del sol naiRExent.

És mesSOLtís i diLAmvers DOtot el món que ens envolREta,
som SImtrossets de molts MImllocs, LAmsom empremta i memòRE7ria.
EmiSOLgrants constantLAmment, a DOtravés de la històriREa,
i avui SImsom aquí on MImsom, i demà LAmpotser haurem de marRExar, continuar DOel
moviDOmment etern.

MImL’aixada a terra SOLper remoure l’hort,
que cuiLAmdava el meu avi amb tot el RE7cor.
MImPregar en un rituSOLal, junts amb l’avi foc,
per honLAmrar els nostres anDOcestres i la REmort.

MImJo em sento d’aRE/FA#llà on em porten els SOLpeus,
avui soc d’aLAmquí i demà seré d’arMImreu.

Som RE/FA#núvols d’un mateix DOcel.

Que RE/FA#jo soc en tu el que tu ets en DOmi,
som RE/FA#petjades recordant vells caDOmins,
esRE/FA#trelles d’un mateix DOcel.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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