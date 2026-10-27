MImOlor de sàndal, SOLperfum d’Orient, de la LAmterra on mil déus regnen el RE7cel. MImEl verd dels camps de te, SOLde sucre i cafè, les munLAmtanyes i les DOselves de PoREnent.
MImL’ombra d’un baobab, SOLpapaia i mel del bresLAmsol d’homes i dones, de l’arRE7rel. MImLa flor dels ametSOLllers, ballant al vent, en els LAmtemples del paDOís del sol naiRExent.
És mesSOLtís i diLAmvers DOtot el món que ens envolREta, som SImtrossets de molts MImllocs, LAmsom empremta i memòRE7ria. EmiSOLgrants constantLAmment, a DOtravés de la històriREa, i avui SImsom aquí on MImsom, i demà LAmpotser haurem de marRExar, continuar DOel moviDOmment etern.
MImL’aixada a terra SOLper remoure l’hort, que cuiLAmdava el meu avi amb tot el RE7cor. MImPregar en un rituSOLal, junts amb l’avi foc, per honLAmrar els nostres anDOcestres i la REmort.
MImJo em sento d’aRE/FA#llà on em porten els SOLpeus, avui soc d’aLAmquí i demà seré d’arMImreu.
Som RE/FA#núvols d’un mateix DOcel.
Que RE/FA#jo soc en tu el que tu ets en DOmi, som RE/FA#petjades recordant vells caDOmins, esRE/FA#trelles d’un mateix DOcel.