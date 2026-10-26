Metamorfosi (Acords)

Ja vaig solet pel món

Acords Acords
Gossos
gossos metamorfosi
gossos metamorfosi
Intro: MIm DO LAm DO x4

MImJa vaig soDOlet pel LAmmón,
no em DOpots trepitMImjar. DO LAm DO
MImSoc caDOpaç de LAmtot,
ningú DOno em pot fer MImmal. DO LAm DO
MImMiro d'alluDOnyar-me LAmprou,
ja ho DOhe aconseMImguit, DO LAm DO
MImi dubto que amb DOels teus serLAmmons
canviDOï el meu desMImtí. DO LAm DO

FaSOLré que avui els LAmmeus sentits m'oDOblidin.
Ja no tinc SOLpor,vull aLAmnar molt més enFAllà.
FaSOLré que avui els LAmmeus sentits m'oDOblidin.
Ja no n'hi ha SOLprou en saLAmber què està pasFAsant.

MIm DO LAm DO

MImCamino, corro, DOveig al món inLAmquiet,
DOva cap a MImtu. DO LAm DO
MImResolc la viDOda, tu LAmno ets,
DOtu no ets ninMImgú. DO LAm DO
MImVeig la llum, DOcamiLAmno més,
DOm'he vist MImmort. DO LAm DO
MImJa no veuré DOmai més LAmningú.

FaSOLré que avui els LAmmeus sentits m'oDOblidin.
Ja no tinc SOLpor,vull aLAmnar molt més enFAllà.
FaSOLré que avui els LAmmeus sentits m'oDOblidin.
Ja no n'hi ha SOLprou en saLAmber què està pasFAsant.

MIm DO LAm DO x4

FaSOLré que avui els LAmmeus sentits m'oDOblidin.
Ja no tinc SOLpor,vull aLAmnar molt més enFAllà.
FaSOLré que avui els LAmmeus sentits m'oDOblidin.
Ja no n'hi ha SOLprou en saLAmber què està pasFAsant.

MIm DO LAm DO x32

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi