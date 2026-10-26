Intro: MIm DO LAm DO x4



MIm Ja vaig so DO let pel LAm món,

no em DO pots trepit MIm jar. DO LAm DO

MIm Soc ca DO paç de LAm tot,

ningú DO no em pot fer MIm mal. DO LAm DO

MIm Miro d'allu DO nyar-me LAm prou,

ja ho DO he aconse MIm guit, DO LAm DO

MIm i dubto que amb DO els teus ser LAm mons

canvi DO ï el meu des MIm tí. DO LAm DO



Fa SOL ré que avui els LAm meus sentits m'o DO blidin.

Ja no tinc SOL por,vull a LAm nar molt més en FA llà.

Fa SOL ré que avui els LAm meus sentits m'o DO blidin.

Ja no n'hi ha SOL prou en sa LAm ber què està pas FA sant.



MIm DO LAm DO



MIm Camino, corro, DO veig al món in LAm quiet,

DO va cap a MIm tu. DO LAm DO

MIm Resolc la vi DO da, tu LAm no ets,

DO tu no ets nin MIm gú. DO LAm DO

MIm Veig la llum, DO cami LAm no més,

DO m'he vist MIm mort. DO LAm DO

MIm Ja no veuré DO mai més LAm ningú.



Fa SOL ré que avui els LAm meus sentits m'o DO blidin.

Ja no tinc SOL por,vull a LAm nar molt més en FA llà.

Fa SOL ré que avui els LAm meus sentits m'o DO blidin.

Ja no n'hi ha SOL prou en sa LAm ber què està pas FA sant.



MIm DO LAm DO x4



Fa SOL ré que avui els LAm meus sentits m'o DO blidin.

Ja no tinc SOL por,vull a LAm nar molt més en FA llà.

Fa SOL ré que avui els LAm meus sentits m'o DO blidin.

Ja no n'hi ha SOL prou en sa LAm ber què està pas FA sant.



MIm DO LAm DO x32