Intro:
MIm DO LAm DO x4 MImJa vaig so DOlet pel LAmmón,
no em
DOpots trepit MImjar. DO LAm DO MImSoc ca DOpaç de LAmtot,
ningú
DOno em pot fer MImmal. DO LAm DO MImMiro d'allu DOnyar-me LAmprou,
ja ho
DOhe aconse MImguit, DO LAm DO MImi dubto que amb DOels teus ser LAmmons
canvi
DOï el meu des MImtí. DO LAm DO
Fa
SOLré que avui els LAmmeus sentits m'o DOblidin.
Ja no tinc
SOLpor,vull a LAmnar molt més en FAllà.
Fa
SOLré que avui els LAmmeus sentits m'o DOblidin.
Ja no n'hi ha
SOLprou en sa LAmber què està pas FAsant. MIm DO LAm DO MImCamino, corro, DOveig al món in LAmquiet, DOva cap a MImtu. DO LAm DO MImResolc la vi DOda, tu LAmno ets, DOtu no ets nin MImgú. DO LAm DO MImVeig la llum, DOcami LAmno més, DOm'he vist MImmort. DO LAm DO MImJa no veuré DOmai més LAmningú.
Fa
SOLré que avui els LAmmeus sentits m'o DOblidin.
Ja no tinc
SOLpor,vull a LAmnar molt més en FAllà.
Fa
SOLré que avui els LAmmeus sentits m'o DOblidin.
Ja no n'hi ha
SOLprou en sa LAmber què està pas FAsant. MIm DO LAm DO x4
Fa
SOLré que avui els LAmmeus sentits m'o DOblidin.
Ja no tinc
SOLpor,vull a LAmnar molt més en FAllà.
Fa
SOLré que avui els LAmmeus sentits m'o DOblidin.
Ja no n'hi ha
SOLprou en sa LAmber què està pas FAsant. MIm DO LAm DO x32
no em
ningú
ja ho
canvi
Fa
Ja no tinc
Fa
Ja no n'hi ha
Fa
Ja no tinc
Fa
Ja no n'hi ha
Fa
Ja no tinc
Fa
Ja no n'hi ha