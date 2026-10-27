SOL
MIm
SOL
MIm
DO
RE
LAm
RE
SOLTornen es prisMImmàtics en es ulls,
SOLtornen llisos MImes embulls,
i DOavui tornen ses deiRExalles de Xangai.
LAmTornen, i ara és REara o mai.
SOLTornen uns oMImcells a fer es seu niu,
SOLcom turistes MImen s'estiu.
I DOriu, riu qui té un moREtiu per no plorar,
LAmriu avui i REplorarà demà. DO
I LAmgira tant el REmón,
i MImjo que me maDOreig si faig voltes,
LAmmetres per seREgon, aDOvui.
LAmGira tant el REmón
SI7que crec que MImme REfermaré es DOcordons,
metres per seREgon.
SOLTornes a salMImtar camp a través,
SOLés es teu esMImtil, I guess.
Tu DOfes, que jo estic tranREquil i no en vull més,
i LAmrent sa roba a REs’inrevés. Yes!
SOLI MImara se gira sa truiSOLta,
MImes metge diu que mengis fruiDOta,
SOLque MImvas un poc fuiSOLta,
REvas a correcuita,
LAmque pareixies madura, peRErò realment estàs cuiSOLta.
I LAmgira tant el REmón,
i MImjo que me maDOreig si faig voltes,
LAmmetres per seREgon, aDOvui.
LAmGira tant el REmón
SI7que crec que MImme REfermaré es DOcordons,
metres per seREgon.
I LAmgira tant el REmón,
i MImjo que me maDOreig si faig voltes,
LAmmetres per seREgon, aDOvui.
LAmGira tant el REmón
SI7que crec que MImme REfermaré es DOcordons,
metres per seREgon,
aSOLvui.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.