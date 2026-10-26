Miami Beach (Acords)

Què collons Miami, ni què Florida Beach!

Acords Acords
Lax'n'Busto
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lax n busto lax n busto
Intro: LA MI

LAQuè collons Miami, ni què Florida Beach!
LAQuè passa amb Califòrnia i tots els boys de la beach?
Si aREquí tenim mil platges com la de Tamarit,
d'EmLApúries fins a l'Ebre i més sol que a Tahití.
MI→Què carai ens FA#m→passa RE→amb tot MIel que teLA→MInim?

LABudweiser, Coca-Cola, Jack Daniel's, Jim Beam,
LAi diu que a Califòrnia ara fan un gran vi,
si és REmolt millor el que compro jo al sindicat,
a LAcinc duros l'ampolla: "nanos! que estic pelat",
MI→i després ens FA#m→diuen que RE→és que MIsom agarLA→MIrats.

Però REsents un Rock'n'Roll i dius: carai, aquesta LAgent!
PotREser sí que es mereixen ser els reis del firmaMIment.

Chuck RE→Berry, RaLAmones, Elvis MI→Presley, Lou LAReed,
MeRE→talliLAca, Springsteen, MI→Doors i LAB.B. King.
PoRE→dria LAestar dient MI→noms tota LAla nit.
RE→Què collons els LAdonen per MIser així?

RE→ LA MI→ LA x3
RE→ LA MI

LAEn Bogart, Marlon Brando, Paul Newman, James Dean,
LAla Rita, l'Anastàsia i la reina Marilyn.
RED'acord que aquí de cine quasi bé no en tenim,
però esLApera't uns quants anys i Hollywood vindrà aquí,
la MI→nostra boFA#m→tifarra RE→no poMIdran resisLAtir. MI

LAD'acord que les xicotes amb bikini i patins
LAsón molt més llançadetes que no pas les d'aquí,
però una REbona pubilla no té res que envejar,
si és LAque la pots convèncer després de molt xerrar.
AlMI→gú va dir que és FA#m→bo tot RE→el que es MIfa desitLA→MIjar.

I REno sé pas per què et vinc jo amb tot aquest merLAder,
si REjo voldria viure a New Jersey en lloc del VenMIdrell.

Chuck RE→Berry, RaLAmones, Elvis MI→Presley, Lou LAReed,
MeRE→talliLAca, Springsteen, MI→Doors i LAB.B. King.
PoRE→dria LAestar dient MI→noms tota LAla nit.
RE→Què collons els LAdonen per MIser així?
Chuck RE→Berry, RaLAmones, Elvis MI→Presley, Lou LAReed,
MeRE→talliLAca, Springsteen, MI→Doors i LAB.B. King.
PoRE→dria LAestar dient MI→noms tota LAla nit.
RE→Què collons els LAdonen per MIser així?

RE→ LA MI→ LA x3
RE→ LA MI
RE→ LA MI→ LA x3
RE→ LA MI

MI→ SI FA#→ SI x4

Chuck MI→Berry, RaSImones, Elvis FA#→Presley, Lou SIReed,
MeMI→talliSIca, Springsteen, FA#→Doors i SIB.B. King.
PoMI→dria SIestar dient FA#→noms tota SIla nit.
MI→Què collons els SIdonen per FA#ser així?
Chuck MI→Berry, RaSImones, Elvis FA#→Presley, Lou SIReed,
MeMI→talliSIca, Springsteen, FA#→Doors i SIB.B. King.
PoMI→dria SIestar dient FA#→noms tota SIla nit.
MI→Què collons els SIdonen per FA#ser així?
Chuck MI→Berry, RaSImones, Elvis FA#→Presley, Lou SIReed,
MeMI→talliSIca, Springsteen, FA#→Doors i SIB.B. King.
PoMI→dria SIestar dient FA#→noms tota SIla nit.
MI→Què collons els SIdonen per FA#ser així?
Chuck MI→Berry, RaSImones, Elvis FA#→Presley, Lou SIReed,
MeMI→talliSIca, Springsteen, FA#→Doors i SIB.B. King.
PoMI→dria SIestar dient FA#→noms tota SIla nit.
MI→Què collons els SIdonen per FA#ser així?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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