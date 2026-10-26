Intro:
LA MI LAQuè collons Miami, ni què Florida Beach! LAQuè passa amb Califòrnia i tots els boys de la beach?
Si a
REquí tenim mil platges com la de Tamarit,
d'Em
LApúries fins a l'Ebre i més sol que a Tahití. MI→Què carai ens FA#m→passa RE→amb tot MIel que te LA→ MInim? LABudweiser, Coca-Cola, Jack Daniel's, Jim Beam, LAi diu que a Califòrnia ara fan un gran vi,
si és
REmolt millor el que compro jo al sindicat,
a
LAcinc duros l'ampolla: "nanos! que estic pelat", MI→i després ens FA#m→diuen que RE→és que MIsom agar LA→ MIrats.
Però
REsents un Rock'n'Roll i dius: carai, aquesta LAgent!
Pot
REser sí que es mereixen ser els reis del firma MIment.
Chuck
RE→Berry, Ra LAmones, Elvis MI→Presley, Lou LAReed,
Me
RE→talli LAca, Springsteen, MI→Doors i LAB.B. King.
Po
RE→dria LAestar dient MI→noms tota LAla nit. RE→Què collons els LAdonen per MIser així? RE→ LA MI→ LA x3 RE→ LA MI LAEn Bogart, Marlon Brando, Paul Newman, James Dean, LAla Rita, l'Anastàsia i la reina Marilyn. RED'acord que aquí de cine quasi bé no en tenim,
però es
LApera't uns quants anys i Hollywood vindrà aquí,
la
MI→nostra bo FA#m→tifarra RE→no po MIdran resis LAtir. MI LAD'acord que les xicotes amb bikini i patins LAsón molt més llançadetes que no pas les d'aquí,
però una
REbona pubilla no té res que envejar,
si és
LAque la pots convèncer després de molt xerrar.
Al
MI→gú va dir que és FA#m→bo tot RE→el que es MIfa desit LA→ MIjar.
I
REno sé pas per què et vinc jo amb tot aquest mer LAder,
si
REjo voldria viure a New Jersey en lloc del Ven MIdrell.
Chuck
RE→Berry, Ra LAmones, Elvis MI→Presley, Lou LAReed,
Me
RE→talli LAca, Springsteen, MI→Doors i LAB.B. King.
Po
RE→dria LAestar dient MI→noms tota LAla nit. RE→Què collons els LAdonen per MIser així?
Chuck
RE→Berry, Ra LAmones, Elvis MI→Presley, Lou LAReed,
Me
RE→talli LAca, Springsteen, MI→Doors i LAB.B. King.
Po
RE→dria LAestar dient MI→noms tota LAla nit. RE→Què collons els LAdonen per MIser així? RE→ LA MI→ LA x3 RE→ LA MI RE→ LA MI→ LA x3 RE→ LA MI MI→ SI FA#→ SI x4
Chuck
MI→Berry, Ra SImones, Elvis FA#→Presley, Lou SIReed,
Me
MI→talli SIca, Springsteen, FA#→Doors i SIB.B. King.
Po
MI→dria SIestar dient FA#→noms tota SIla nit. MI→Què collons els SIdonen per FA#ser així?
Chuck
MI→Berry, Ra SImones, Elvis FA#→Presley, Lou SIReed,
Me
MI→talli SIca, Springsteen, FA#→Doors i SIB.B. King.
Po
MI→dria SIestar dient FA#→noms tota SIla nit. MI→Què collons els SIdonen per FA#ser així?
Chuck
MI→Berry, Ra SImones, Elvis FA#→Presley, Lou SIReed,
Me
MI→talli SIca, Springsteen, FA#→Doors i SIB.B. King.
Po
MI→dria SIestar dient FA#→noms tota SIla nit. MI→Què collons els SIdonen per FA#ser així?
Chuck
MI→Berry, Ra SImones, Elvis FA#→Presley, Lou SIReed,
Me
MI→talli SIca, Springsteen, FA#→Doors i SIB.B. King.
Po
MI→dria SIestar dient FA#→noms tota SIla nit. MI→Què collons els SIdonen per FA#ser així?
Si a
d'Em
si és
a
Però
Pot
Chuck
Me
Po
però es
la
però una
si és
Al
I
si
Chuck
Me
Po
Chuck
Me
Po
Chuck
Me
Po
Chuck
Me
Po
Chuck
Me
Po
Chuck
Me
Po