Miau Miau (Acords)

Uh! Uh-uh-uh

Acords Acords
Mushkaa
MImUh! Uh-SOL→uh-uh. RE
MImUh! Uh-SOL→uh-uh. RE

MImDéu m'ho pagui!
Semblava una SOL→altra nit per REBarna
i tot MImel contrari,
i tu em SOL→vas pillar per REbanda com MImmai, com mai.
Les barres SOL→guarres per tu REseran tot MIml'any, tot l'any
però ara és SOL→la tempoRErada.

Paw paw MImpaw!
M'ha disSOL→parat una gaREteta.
MIm Miau, miau, miau!
Tinc el truSOL→quet, la clau secreta i el REcandau.
Amb mi mullada, amb tu està seMImca.
Em diu: SOL→«Si us plau, fes-me paw REpaw paw».

MImDesSOL→conREtrolada i exòtica,
MImla SOL→nena REvacil·lava, jo servia la tònica.
MImDeSOL→ia esREtar casada, però jo la vaig treure d'allà.
MImLa SOL→vaig voREler enredar i ella és la que enreda,
MImla SOL→que REa mi em desespera.

MImSiSOL→gui REcom sigui, sempre acabo liada
MImenSOL→tre REbarres a l'estudi i als bars,
MImque SOL→tu REets igual, seguies i el sol picava
MImla SOL→REgateta enxulada.

Paw paw MImpaw!
M'ha disSOL→parat una gaREteta.
MIm Miau, miau, miau!
Tinc el truSOL→quet, la clau secreta i el REcandau.
Amb mi mullada, amb tu està seMImca.
Em diu: SOL→«Si us plau, fes-me paw REpaw paw».
MIm (Paw paw paw).

Ja SOL→li he REcomprat el biquini (miumiu).
MImVull SOL→la gaREteta més loqui (miau, miau).
MImI SOL→és que REella vol que denoti (paw, paw),
MImjo SOL→que s'arRErimi i m'ho boti (mm, dale).
MImPeSOL→rò és que REa sobre està sexy (està bacana).

MImI SOL→ha vingut REamb la bestie (la que mana).
MImTu SOL→fas REde gata, de mala,
MImfas SOL→el REque et dona la gana.

MImSiSOL→gui REcom sigui, sempre acabo liada
MImenSOL→tre REbarres a l'estudi i als bars,
MImque SOL→tu REets igual, seguies i el sol picava
MImla SOL→REgateta enxulada.

Paw paw MImpaw!
M'ha disSOL→parat una gaREteta.
MIm Miau, miau, miau!
Tinc el truSOL→quet, la clau secreta i el REcandau.
Amb mi mullada, amb tu està seMImca.
Em diu: SOL→«Si us plau, fes-me paw REpaw paw».
MIm (Paw paw paw).

MushSOL→ka-REyayaya!
MImDiSOL→ga-REho, Bexnil,
MImamb SOL→el RootsiREto i el Luigi
MIm SOL→ RE la MSN (la MSN, la MSN).

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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