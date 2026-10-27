MImDéu m'ho pagui! Semblava una SOL→altra nit per REBarna i tot MImel contrari, i tu em SOL→vas pillar per REbanda com MImmai, com mai. Les barres SOL→guarres per tu REseran tot MIml'any, tot l'any però ara és SOL→la tempoRErada.
Paw paw MImpaw! M'ha disSOL→parat una gaREteta. MIm Miau, miau, miau! Tinc el truSOL→quet, la clau secreta i el REcandau. Amb mi mullada, amb tu està seMImca. Em diu: SOL→«Si us plau, fes-me paw REpaw paw».
MImDesSOL→conREtrolada i exòtica, MImla SOL→nena REvacil·lava, jo servia la tònica. MImDeSOL→ia esREtar casada, però jo la vaig treure d'allà. MImLa SOL→vaig voREler enredar i ella és la que enreda, MImla SOL→que REa mi em desespera.
MImSiSOL→gui REcom sigui, sempre acabo liada MImenSOL→tre REbarres a l'estudi i als bars, MImque SOL→tu REets igual, seguies i el sol picava MImla SOL→REgateta enxulada.
Paw paw MImpaw! M'ha disSOL→parat una gaREteta. MIm Miau, miau, miau! Tinc el truSOL→quet, la clau secreta i el REcandau. Amb mi mullada, amb tu està seMImca. Em diu: SOL→«Si us plau, fes-me paw REpaw paw». MIm (Paw paw paw).
Ja SOL→li he REcomprat el biquini (miumiu). MImVull SOL→la gaREteta més loqui (miau, miau). MImI SOL→és que REella vol que denoti (paw, paw), MImjo SOL→que s'arRErimi i m'ho boti (mm, dale). MImPeSOL→rò és que REa sobre està sexy (està bacana).
MImI SOL→ha vingut REamb la bestie (la que mana). MImTu SOL→fas REde gata, de mala, MImfas SOL→el REque et dona la gana.
MImSiSOL→gui REcom sigui, sempre acabo liada MImenSOL→tre REbarres a l'estudi i als bars, MImque SOL→tu REets igual, seguies i el sol picava MImla SOL→REgateta enxulada.
Paw paw MImpaw! M'ha disSOL→parat una gaREteta. MIm Miau, miau, miau! Tinc el truSOL→quet, la clau secreta i el REcandau. Amb mi mullada, amb tu està seMImca. Em diu: SOL→«Si us plau, fes-me paw REpaw paw». MIm (Paw paw paw).
MushSOL→ka-REyayaya! MImDiSOL→ga-REho, Bexnil, MImamb SOL→el RootsiREto i el Luigi MImSOL→RE la MSN (la MSN, la MSN).