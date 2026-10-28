Mil batalles (Acords)

Ets el cop que trenca la cadena

Acords Acords
Buhos
buhos el dia de la victoria
buhos el dia de la victoria
SOLEts el cop que trenca la cadena
DOamb la que ens REhan lligat,
SOLets el foc que crema aquesta pena
DOque inunda la REciutat.

MImI ara el cor batega tan fort
SOLque la fe s’esgoREta.
MImSense tu, aquest any és uREna derrota.

MImAra sento que tempto la SOLsort,
MImara sento que el cor va SOLmés fort
MImi m’invento que aparco al REteu port.
SOLPer molt que em mori
SOLi torni a néixer,
REcremaria cent vides
REper tornar-te a conèixer.
MImPuc perdre mil batalles
si guanyem junts la REguerra.

SOLEts un raig de sol que m’il·lumina
REquan tot és foscor,
MImets la cura, ets la medicina,
REets la solució.

MImEts la clau que obre el candau
REamb una mirada,
MImets l’exèrcit que no coneix REla retirada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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