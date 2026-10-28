SOLEts el cop que trenca la cadena DOamb la que ens REhan lligat, SOLets el foc que crema aquesta pena DOque inunda la REciutat.
MImI ara el cor batega tan fort SOLque la fe s’esgoREta. MImSense tu, aquest any és uREna derrota.
MImAra sento que tempto la SOLsort, MImara sento que el cor va SOLmés fort MImi m’invento que aparco al REteu port. SOLPer molt que em mori SOLi torni a néixer, REcremaria cent vides REper tornar-te a conèixer. MImPuc perdre mil batalles si guanyem junts la REguerra.
SOLEts un raig de sol que m’il·lumina REquan tot és foscor, MImets la cura, ets la medicina, REets la solució.
MImEts la clau que obre el candau REamb una mirada, MImets l’exèrcit que no coneix REla retirada.