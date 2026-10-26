Mil nits en vetlla (Acords)

Mil nits en vetlla, lluitàvem plegats

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Blaumut

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA#m
Mil nits en LAvetlla, MIlluitàvem pleFA#mgats
dins la temLApesta, MIseguíem el FA#mfar.
Recorda LAsempre el MIque hem camiFA#mnat,
i si t'enLAfonses, jo MIet dono la FA#mmà.

FA#m
Cada perLAsona MIté el seu FA#mdestí,
el nostre LAsempre ha MIestat fer FA#mcamí.
Mil nits en LAvetlla, MImil llunes FA#mde son,
obrim la fiLAnestra perMIquè hi entri FA#mel sol.

T'esLAtimo, jo t'esMItimo.
T'esFA#mtimo.

LA MI Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

FA#mMil nits en LAvetlla, MIlluitàvem pleFA#mgats
dins la temLApesta, MIseguíem el FA#mfar.
Recorda LAsempre el MIque hem camiFA#mnat,
i si t'enLAfonses, jo MIet dono la FA#mmà.

T'estiLAmo, MIjo t'estiFA#mmo.
T'estiLAmo, MIjo t'estiFA#mmo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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