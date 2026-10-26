Mil ocells (Acords)

Ara que et tinc aquí

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
Ara que et tinc aSOLquí,
fes que pari el DOtemps.
Deixa'm descoREbrir
estels sobre la SOLpell. RE

DOAra que tu i jo tenim
les SOLales de mil oREcells.
DOAra que el desig flota
pels SOLarbres dels teus caREbells.

Un vell esDOtiu de nou esREclata.
VolaDOran estels a l'aire, seguirem
pel llarg viatge dels teus REdits.

Ara que et tinc aSOLquí,
fes que pari el DOtemps.
Deixa'm desREcobrir
estels sobre la SOLpell. RE

DONo oblidis el camí
si SOLet porten lluny els REvents.
DOUn dia vam ser aquí
i SOLno ens va faltar REres.

DONo és el pas del temps qui ens porta
a SOLcréixer, són els seus REcops.
DOI a cada cop que ens aixequem
del SOLterra, vencem la REpor.

Deixa't aDOnar d'allò que REpesa,
pren el DOvent amb la incertesa,
sent la flama i deixa néixer el teu insREtint.

Ara que et tinc aSOLquí,
fes que pari el DOtemps.
Deixa'm desREcobrir
estels sobre la SOLpell. RE

DONo oblidis el camí
si SOLet porten lluny els REvents.
DOUn dia vam ser aquí
i SOLno ens va faltar REres.

DOAra que tu i jo tenim
les SOLales de mil oREcells.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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