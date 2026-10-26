Ara que et tinc a
SOLquí,
fes que pari el
DOtemps.
Deixa'm desco
REbrir
estels sobre la
SOLpell. RE DOAra que tu i jo tenim
les
SOLales de mil o REcells. DOAra que el desig flota
pels
SOLarbres dels teus ca REbells.
Un vell es
DOtiu de nou es REclata.
Vola
DOran estels a l'aire, seguirem
pel llarg viatge dels teus
REdits.
Ara que et tinc a
SOLquí,
fes que pari el
DOtemps.
Deixa'm des
REcobrir
estels sobre la
SOLpell. RE DONo oblidis el camí
si
SOLet porten lluny els REvents. DOUn dia vam ser aquí
i
SOLno ens va faltar REres. DONo és el pas del temps qui ens porta
a
SOLcréixer, són els seus REcops. DOI a cada cop que ens aixequem
del
SOLterra, vencem la REpor.
Deixa't a
DOnar d'allò que REpesa,
pren el
DOvent amb la incertesa,
sent la flama i deixa néixer el teu ins
REtint.
Ara que et tinc a
SOLquí,
fes que pari el
DOtemps.
Deixa'm des
REcobrir
estels sobre la
SOLpell. RE DONo oblidis el camí
si
SOLet porten lluny els REvents. DOUn dia vam ser aquí
i
SOLno ens va faltar REres. DOAra que tu i jo tenim
les
SOLales de mil o REcells.
fes que pari el
Deixa'm desco
estels sobre la
les
pels
Un vell es
Vola
pel llarg viatge dels teus
Ara que et tinc a
fes que pari el
Deixa'm des
estels sobre la
si
i
a
del
Deixa't a
pren el
sent la flama i deixa néixer el teu ins
Ara que et tinc a
fes que pari el
Deixa'm des
estels sobre la
si
i
les