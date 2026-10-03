Milers d'habitants (Acords)

Somien en fosforescències milers d'habitants

Acords Acords
Antònia Font
RE

REFugiré des meus invisibles.
RESentiré que es àtoms més pròxims a jo mai seran divisibles.
SOLRadien caLAlentes freqüències soRElars,
SOLsomien en fosforesLAcències milers d'habiREtants.

REUn romi se tanca, una dona se mira ses dents.
RETrompetes i flautes que bufen en contra des vent.
SOLRadien caLAlentes freqüències soRElars,
SOLsomien en fosforesLAcències milers d'habiREtants.

REUn home destapa i olora una crema after-sun.
REDragons i helicòpters desfilen un cel taciturn.
SOLRadien caLAlentes freqüències soRElars,
SOLsomien en fosfoLArescències milers d'haSImbitants.

SIm x2
SIm FA#m MIm LA x8
SIm

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