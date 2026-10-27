Milions d'estrelles (Acords)

Sent es teu cor com batega damunt jo

Acords Acords
Xanguito
xanguito milions d estrelles
xanguito milions d estrelles
MISent es teu SIcor com baFA#tega damunt SOL#mjo.
MISent sa teva SIànima com s'enFA#cén dins es meu SOL#mcos.
MISent es SIsol com FA#cau rere ses SOL#mones.
MISent com s'aSIpaga el món fins que noFA#més hi quedam tu i SOL#mjo.

Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel,
i sa FA#nit mos trobaSOL#mrà.
Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel,
i tu i FA#jo dins s'uniSOL#mvers.

MI SI FA# SOL#m x4

Quan se'n MIva sa llum de s'oceSIà
i quedam ben tot FA#sols, sa lluna és com es SOL#msol.
Com brilla de vaMIlent a n'es seu tros de SImar
i espera insisFA#tent que mos tornem beSOL#msar.

Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel,
i sa FA#nit mos trobaSOL#mrà.
Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel,
i tu i FA#jo dins s'uniSOL#mvers.
Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel,
i sa FA#nit mos trobaSOL#mrà.
Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel,
i tu i FA#jo dins s'uniSOL#mvers.

MI SI FA# SOL#m x4

Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel,
i tu i FA#jo dins s'uniSOL#mvers.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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