MISent es teu SIcor com baFA#tega damunt SOL#mjo. MISent sa teva SIànima com s'enFA#cén dins es meu SOL#mcos. MISent es SIsol com FA#cau rere ses SOL#mones. MISent com s'aSIpaga el món fins que noFA#més hi quedam tu i SOL#mjo.
Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel, i sa FA#nit mos trobaSOL#mrà. Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel, i tu i FA#jo dins s'uniSOL#mvers.
MISIFA#SOL#m x4
Quan se'n MIva sa llum de s'oceSIà i quedam ben tot FA#sols, sa lluna és com es SOL#msol. Com brilla de vaMIlent a n'es seu tros de SImar i espera insisFA#tent que mos tornem beSOL#msar.
Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel, i sa FA#nit mos trobaSOL#mrà. Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel, i tu i FA#jo dins s'uniSOL#mvers. Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel, i sa FA#nit mos trobaSOL#mrà. Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel, i tu i FA#jo dins s'uniSOL#mvers.
MISIFA#SOL#m x4
Milions d'esMItrelles banyaSIran el cel, i tu i FA#jo dins s'uniSOL#mvers.