Millor amb tu (Acords)

Ara que la Terra

Acords Acords
Marcel i Júlia
marcel i julia en orbita
marcel i julia en orbita
SOL LAm DO MIm

SOLAra que la Terra
és un hosLAmtatge, que no hi ha sorra
a la DOplatja. Ara que mil paMImraules
valen més que una iSOLmatge.

Ara que la meDOmòria
a la prestatSOLgeria guarda sabiREduria
en llibres plens de MImpols.
Ara que el mar és massa DOdolç
i que a l'amor li falta SOLsal.
Ara que les flors REcreixen
entre esquerdes a l'asMImfalt.
Ara que l'aire emDObafa
i els carRErers s'omplen de SOLfum,
respiro REmolt, molt,
molt millor amb MImtu.

DO→SOLTot REpassa millor
amb MImtui DOés tan, tan, REtan millor
amb MImtu.DONo SOLhi REha ningú
com MImtu. DO RE

Ara que hem perdut la SOLson.
Ara que fallen les aLAmlarmes,
ara que els hiverns no DOhi són.
Ara que sobren MImarmes, faltaran ocells al món.

Ara que el compte enDOrere
comença a anar endaSOLvant,
ballant sota la REpluja ens estem MImcremant.
Ara que hi ha tele en coDOlors
per veure naufragar la SOLvida,
els somnis són pasREteres
navegant a la deMImriva.
Ara que els dies DOploren
i les REnits s'omplen de SOLllum,
jo dormo REmolt, molt,
molt millor amb MImtu.

DO→SOLTot REpassa millor
amb MImtui DOés tan, tan, REtan millor
amb MImtu.DONo SOLhi REha ningú
com MImtu. DO RE

Ara que ja ningú SOLriu
i es viu amb REpor,
la revoluDOció té nom de MImdona.
MImAra que tot ressona,
DOara que falten peces.
SOLAra que res enREcaixa, no es pot fer un puzle amb presses.

MImAra que baixa el riu tan DOfort
de les glaceres que s'han SOLmort.
Ara que les fronREteres tanquen
el seu MImport, DO
ara que el mar s'escalDOfa,
ara que es REdesfaran els SOLpols,
jo nedo REmolt, molt,
molt millor amb MImtu.

DO→SOLTot REflota millor
amb MImtui DOés tan, tan, REtan millor
amb MImtu.DOQue SOLel REmón s'acabi
amb MImtu.I és DOque amb tu REtot millora.

SOLAra que el corall es deSImcolora,
ara que el planeta MImplora, ara
que ens arriba DOl'hora i la REfauna és flora.

SOLAra s'inverteix el camp SImmagnètic.
Ara que el món és MImpatètic,
ara que viure DOés frenètic i REtot és sintètic.

DOAra que tot REés sintètic,
DOtot és molt més REnatural amb SOLtu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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