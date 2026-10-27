SOLAra que la Terra és un hosLAmtatge, que no hi ha sorra a la DOplatja. Ara que mil paMImraules valen més que una iSOLmatge.
Ara que la meDOmòria a la prestatSOLgeria guarda sabiREduria en llibres plens de MImpols. Ara que el mar és massa DOdolç i que a l'amor li falta SOLsal. Ara que les flors REcreixen entre esquerdes a l'asMImfalt. Ara que l'aire emDObafa i els carRErers s'omplen de SOLfum, respiro REmolt, molt, molt millor amb MImtu.
DO→SOLTot REpassa millor amb MImtui DOés tan, tan, REtan millor amb MImtu.DONo SOLhi REha ningú com MImtu. DORE
Ara que hem perdut la SOLson. Ara que fallen les aLAmlarmes, ara que els hiverns no DOhi són. Ara que sobren MImarmes, faltaran ocells al món.
Ara que el compte enDOrere comença a anar endaSOLvant, ballant sota la REpluja ens estem MImcremant. Ara que hi ha tele en coDOlors per veure naufragar la SOLvida, els somnis són pasREteres navegant a la deMImriva. Ara que els dies DOploren i les REnits s'omplen de SOLllum, jo dormo REmolt, molt, molt millor amb MImtu.
DO→SOLTot REpassa millor amb MImtui DOés tan, tan, REtan millor amb MImtu.DONo SOLhi REha ningú com MImtu. DORE
Ara que ja ningú SOLriu i es viu amb REpor, la revoluDOció té nom de MImdona. MImAra que tot ressona, DOara que falten peces. SOLAra que res enREcaixa, no es pot fer un puzle amb presses.
MImAra que baixa el riu tan DOfort de les glaceres que s'han SOLmort. Ara que les fronREteres tanquen el seu MImport, DO ara que el mar s'escalDOfa, ara que es REdesfaran els SOLpols, jo nedo REmolt, molt, molt millor amb MImtu.
DO→SOLTot REflota millor amb MImtui DOés tan, tan, REtan millor amb MImtu.DOQue SOLel REmón s'acabi amb MImtu.I és DOque amb tu REtot millora.
SOLAra que el corall es deSImcolora, ara que el planeta MImplora, ara que ens arriba DOl'hora i la REfauna és flora.
SOLAra s'inverteix el camp SImmagnètic. Ara que el món és MImpatètic, ara que viure DOés frenètic i REtot és sintètic.
DOAra que tot REés sintètic, DOtot és molt més REnatural amb SOLtu.