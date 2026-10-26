LA
RE→ SOL FA#m LA
RE→ SOL FA#m LA
S'ha lleRE→vat, SOLs'ha vestit voRE→lant, SOLs'ha fet la corRE→bata SOLescales aLAvall.
Cada RE→SOLdia amb el RE→maSOLteix bus cap a la RE→rutiSOLna que l'ha venLAçut.
Aquest RE→cop SOLho té deciRE→dit: SOLcomençar RE→de nou SOLforça lluny d'aLAquí.
Posar RE→rumb SOLals seus pensaRE→ments SOLi, a partir RE→d'avui, SOLfer net de paLApers.
MImRetrobarà SOLel seu vell somRErís,ja MIsent l'olor SOLdel paraLAdís.
RE→ SOL FA#m LA
Fotrà el RE→camp SOLamb el primer RE→tren. SOLNo pot aplaRE→SOLçar-ho ni un dia LAmés.
Ja fa temps, RE→té SOLen aquell raRE→có SOLla maleta a RE→SOLpunt per a l'ocasiLAó.
Però la RE→por SOLde l'últim insRE→tant SOLfa que ho RE→SOLdeixi córrer fins l'endeLAmà.
Però deRE→mà SOLes vestirà RE→voSOLlant, fent-se la corRE→SOLbata escales aLAvall.
MImI com sempre SOLes tornarà a juRErarque de MIdemà no SOLpot pasLAsar.
Lara RE→la, SOLlara lara RE→la, SOLlara lara RE→la, SOLlara lara LAla.
Lara RE→la, SOLlara lara RE→la, SOLlara lara RE→la, SOLlara lara LAla.
Lara RE→la, SOLlara lara RE→la, SOLlara lara RE→la, SOLlara lara LAla.
Lara RE→la, SOLlara lara RE→la, SOLlara lara RE→la, SOLlara lara LAla.
RE→ SOL FA#m LA
RE→ SOL FA#m LA
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