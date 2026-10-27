Millor junts (Acords)

MIb / SIb / FA //

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
MI♭ SI♭ FA

SI♭Ales per volar,
moDOtius per celebrar,
caMI♭mins on passejar-hi amb SI♭calma.

SI♭Dies per jugar,
mil DOports on amarrar
les MI♭naus que cremarem a SI♭l’alba.

Em sé més MI♭fort MI♭msi et tinc a REmprop, SOL7
vull contiDOmnuar jugant REmal teu cosMI♭tat. FA

Si ve temSI♭pesta, RE7vull passar-la amb tu. SOLm
Abraça’m MI♭fort, reSI♭fugi en la intempèFArie.
Entre els teus SI♭braços RE7el meu dol s’aSOLmdorm,
millor MI♭junts, creuant la periSI♭fèria. FA

SI♭Ales per volar,
mil DOnits on vull tornar,
reMI♭cords que em porten lluny de SI♭casa.

SI♭Junts som més que dos.
Per DOtu aquesta cançó.
CreiMI♭xem quan bufa vent de SI♭cara.

Em sé més MI♭fort MI♭msi et tinc a REmprop, SOL7
vull contiDOmnuar jugant REmal teu cosMI♭tat. FA

Si ve temSI♭pesta, RE7vull passar-la amb tu. SOLm
Abraça’m MI♭fort, reSI♭fugi en la intempèFArie.
Entre els teus SI♭braços RE7el meu dol s’aSOLmdorm,
millor MI♭junts, creuant la periSI♭fèria. FA

Una gorga d’aigua MI♭clara, som SI♭fulles sobre el RE7vent,
la SOLmnit i la geMI♭brada, el sol SI♭suau de l’hiRE7vern,
tu el SOLmbosc, jo la muntaMI♭nya, el foc SI♭incandesRE7cent,
som SOLmnimfes, nans i faMI♭des, salSI♭tant vora el torFArent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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