SI♭Ales per volar, moDOtius per celebrar, caMI♭mins on passejar-hi amb SI♭calma.
SI♭Dies per jugar, mil DOports on amarrar les MI♭naus que cremarem a SI♭l’alba.
Em sé més MI♭fort MI♭msi et tinc a REmprop, SOL7 vull contiDOmnuar jugant REmal teu cosMI♭tat. FA
Si ve temSI♭pesta, RE7vull passar-la amb tu. SOLm Abraça’m MI♭fort, reSI♭fugi en la intempèFArie. Entre els teus SI♭braços RE7el meu dol s’aSOLmdorm, millor MI♭junts, creuant la periSI♭fèria. FA
SI♭Ales per volar, mil DOnits on vull tornar, reMI♭cords que em porten lluny de SI♭casa.
SI♭Junts som més que dos. Per DOtu aquesta cançó. CreiMI♭xem quan bufa vent de SI♭cara.
Em sé més MI♭fort MI♭msi et tinc a REmprop, SOL7 vull contiDOmnuar jugant REmal teu cosMI♭tat. FA
Si ve temSI♭pesta, RE7vull passar-la amb tu. SOLm Abraça’m MI♭fort, reSI♭fugi en la intempèFArie. Entre els teus SI♭braços RE7el meu dol s’aSOLmdorm, millor MI♭junts, creuant la periSI♭fèria. FA
Una gorga d’aigua MI♭clara, som SI♭fulles sobre el RE7vent, la SOLmnit i la geMI♭brada, el sol SI♭suau de l’hiRE7vern, tu el SOLmbosc, jo la muntaMI♭nya, el foc SI♭incandesRE7cent, som SOLmnimfes, nans i faMI♭des, salSI♭tant vora el torFArent.