Mils de veus (Acords)

Buscarem el final d’aquest parany

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
BuscaLAmrem el final d’aquest paDOrany,
baixarem tots al carSOLrer
per sortir d’aquest enREgany.

I encenLAmdrem la ràbia de tanta DOgent
per mantindre ben SOLroent
el sentit del nostre aREfany.

LAm DO SOL RE x4

SentiLAmran el nostre esperit reDObel,
que s’ha atrevit a tancar el SOLpuny,
mantenint la nostra arRErel.

SeguiLAmrem caminant sempre endaDOvant,
buscant fer del comproSOLmís
la llavor del nostre anREhel.
Del nostre anMIhel!

FAMils de veus que hem coDOmençat a lluitar,
un sisSOLtema de poder on la REgent pugui parlar.
FAMils de veus que, desDOprés de tant callar,
tenim SOLganes de cridar que no ens REpodreu controlar.
FAMils de veus que no han DOvolgut escoltar
i ara ens SOLhem unit al crit per canviar la realitat.

LAm DO SOL RE x4

RetaLAmllades, impostos, fracassos escolars,
frau fisDOcal, desnonaments,
la gent no pot pagar, corrupSOLció,
políLAmtics que mos tenen enganyats
i ens inREtenten robar.

SeguiLAmrem, tots units, sempre endavant
cada DOpassa serà ferma i aixafant,
sentiSOLran que el poble es va fent REgran.
Es va fent MIgran!

FAMils de veus que hem coDOmençat a lluitar,
un sisSOLtema de poder on la REgent pugui parlar.
FAMils de veus que, desDOprés de tant callar,
tenim SOLganes de cridar que no ens REpodreu controlar.
FAMils de veus que no han DOvolgut escoltar
i ara ens SOLhem unit al crit per canviar la realitat.

LAm DO SOL RE x6
LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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