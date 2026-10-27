Busca
LAmrem el final d’aquest pa DOrany,
baixarem tots al car
SOLrer
per sortir d’aquest en
REgany.
I encen
LAmdrem la ràbia de tanta DOgent
per mantindre ben
SOLroent
el sentit del nostre a
REfany. LAm DO SOL RE x4
Senti
LAmran el nostre esperit re DObel,
que s’ha atrevit a tancar el
SOLpuny,
mantenint la nostra ar
RErel.
Segui
LAmrem caminant sempre enda DOvant,
buscant fer del compro
SOLmís
la llavor del nostre an
REhel.
Del nostre an
MIhel! FAMils de veus que hem co DOmençat a lluitar,
un sis
SOLtema de poder on la REgent pugui parlar. FAMils de veus que, des DOprés de tant callar,
tenim
SOLganes de cridar que no ens REpodreu controlar. FAMils de veus que no han DOvolgut escoltar
i ara ens
SOLhem unit al crit per canviar la realitat. LAm DO SOL RE x4
Reta
LAmllades, impostos, fracassos escolars,
frau fis
DOcal, desnonaments,
la gent no pot pagar, corrup
SOLció,
polí
LAmtics que mos tenen enganyats
i ens in
REtenten robar.
Segui
LAmrem, tots units, sempre endavant
cada
DOpassa serà ferma i aixafant,
senti
SOLran que el poble es va fent REgran.
Es va fent
MIgran! FAMils de veus que hem co DOmençat a lluitar,
un sis
SOLtema de poder on la REgent pugui parlar. FAMils de veus que, des DOprés de tant callar,
tenim
SOLganes de cridar que no ens REpodreu controlar. FAMils de veus que no han DOvolgut escoltar
i ara ens
SOLhem unit al crit per canviar la realitat. LAm DO SOL RE x6 LAm
baixarem tots al car
per sortir d’aquest en
I encen
per mantindre ben
el sentit del nostre a
Senti
que s’ha atrevit a tancar el
mantenint la nostra ar
Segui
buscant fer del compro
la llavor del nostre an
Del nostre an
un sis
tenim
i ara ens
Reta
frau fis
la gent no pot pagar, corrup
polí
i ens in
Segui
cada
senti
Es va fent
un sis
tenim
i ara ens