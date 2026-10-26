SOL→ RE→ DO→ RE x4
SOLAvui el REdia DOrere el REsol ja
SOLs'ha aixecat, els REnúvols van DOde pressa i la temREpesta
SOLja ha passat. RERere la DOporta, un mirall REm'està
SOLmirant. És la REdolça riDOalla que de mi REs'està
SOLmofant. Ella REm'odiDOa, el camí REserà
SOLmolt llarg. Marxo REde pressa, DOno para de REcridar.
SOLMira'm REbé, MImla meva DOvida no val res.
SOLMira'm REbé. MIm DO
SOL→ RE→ DO→ RE x2
SOLVa arribar la REmatinada DOi altre REcop
SOLal seu costat, sense aREquella rialla, DOles ferides REfan
SOLmolt mal. Ella m'oREdia, el matí DOse l'enduRErà.
SOLNo vol tornar-hi, REjo ja sé que DOés massa REtard...
SOLMira'm REbé, MImla meva DOvida no val res.
SOLMira'm REbé. MIm DO
SOLMira'm REbé, MImla meva DOvida no val res.
SOLMira'm REbé. MIm DO
SOL→ RE→ DO→ RE x4
SOLAra toca REcreure que poDOdem tirar endaREvant,
SOLperò és un REjoc estúpid DOque ens està fent REmal.
SOLJa no somniREo en un aDOmor que s'ha acaREbat,
SOLperò no REsoc res sense DOtu al meu cosREtat.
SOLMira'm REbé, MImla meva DOvida no val res.
SOLMira'm REbé. MIm DO
SOLMira'm REbé, MImla meva DOvida no val res.
SOLMira'm REbé. MIm DO
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