Miracle a les Planes (Acords)

Sortíem que era fosc els estudiants

Acords Acords
Guillem Gisbert
guillem gisbert balla la masurca
guillem gisbert balla la masurca
SI♭m
Sortíem que era RE♭fosc els estuSOL♭diants FA
que MI♭mfèiem torn de LA♭tarda. TraRE♭vessàvem
el FAcampus buit. Jo anava mig frusSOL♭trat
amb MI♭mtanta calma: pot semblar exRE♭cessiu. LA♭

SI♭mLlavors vaig viure-ho RE♭com si m’estaSOL♭fessin FA
la MI♭mpart que em pertoLA♭cava d’hedoRE♭nisme,
l’esFAclat damunt la gespa, el meu tasSOL♭tet
del MI♭mpedigrí rebel de BellaRE♭terra. LA♭

No és SOL♭que apuntés jo a LA♭jove comproRE♭mès,
tamLA♭poc sé exactaSOL♭ment què m’espeFAmrava SI♭m
(insMI♭mpiració, crec, i esperit d’eSI♭mquip)
i, LA♭tanmateix, aviat va ser evident.

SI♭mQue no veníem RE♭a sotmetre el SOL♭món, FA
que el MI♭mteatret aLA♭dult intimiRE♭dava…
Res FAmés grotesc que les generaSOL♭cions
que MI♭mregnen satisfetes del RE♭llegat. LA♭

SI♭mPerò l’anterior ho RE♭feia i crec que es SOL♭pot FA
ben MI♭mdir que vam comLA♭prar-ne herois i RE♭faules.
Vam FAcréixer cobejant-ne aplaudiSOL♭ments,
i orMI♭mdint, amb discreció, un pla malRE♭vat. LA♭

VolSOL♭dríem encaiLA♭xar, com bons nens RE♭de
LA♭classe mitjana i SOL♭de Lletres. (Vaig FAmser-SI♭mho,
de MI♭mLletres, fins l’assumpte del roSI♭mnyó
que em LA♭va fer molt de Ciències. Un fanàtic).

BaiMI♭mxàvem junts en els ferroLA♭carrils
on RE♭era fàcil FAmseure, i imiSI♭mtàvem
les SIpalatals d’un catedràtic SI♭mque
ciSItava títols depriments com FA“Breu
hisMI♭mtòria de la premsa a CataLA♭lunya”
i RE♭rèiem molt, però el FAmnas sensible hauSI♭mria
flaiSIrat en l’aire un maldecap creiSI♭mxent,
l’anSIgoixa de trobar la vocaFAció.

TeSOL♭níem enerLA♭gia per gasRE♭tar
i els LA♭cossos prepaSOL♭rats per esforFAmçar-SI♭mse,
però asMI♭mpiracions difuses sense un SI♭mmarc
on LA♭créixer fortes. Vam passar així.

SI♭mEls cursos, bloqueRE♭/LA♭jats de por al fuMI♭mtur FA
(vull MI♭mdir d’intel·liLA♭gència que es menRE♭java
a FAsi mateixa). Érem llenços SOL♭blancs
imMI♭mmòbils, calibrant si serviRE♭ran LA♭

SI♭mper bodegons RE♭/LA♭ingenus o pels SOL♭traços FA
d’un MI♭mGeni irrepeLA♭tible. I, no cal RE♭dir-ho,
preFAtendre tal control de l’aveSOL♭nir
va MI♭mser dels poltres de tortura RE♭més
soLA♭fisticats que SOL♭he conegut: l’atSI♭mzar,
la LA♭biologia o les herències SI♭mtriomLA♭fen SOL♭
més MI♭mque cap voluntat (i això em serSI♭mveix
aLA♭vui de feliç sort exculpaSI♭mtòria!).

Un vespre, no reRE♭/LA♭cordo bé per SOL♭què, FA
torMI♭mnava sol. DeLA♭via anar canRE♭sat
–llaFAvors hi anava sempre–, el sotraSOL♭gueig,
i MI♭mla remor d’uns nens tornant de LA♭bàsquet.

SI♭mEm van clapar. RE♭/LA♭Vaig viatjar inconsSOL♭cient FA
per MI♭murbanitzaLA♭cions de gats panRE♭xuts
i FAporpres buguenvíl·lics fins que els SOL♭fets
que aMI♭mvui us canto van precipiRE♭tar-LA♭se.

EnSOL♭mig dels passatLA♭gers desconeRE♭guts
el LA♭meu cervell de SOL♭nen, creuant les FAmPlaSI♭mnes,
soMI♭mmiava somnis seus ja no sé SI♭mquins
quan LA♭un avís de pròxima estació

va MI♭mdespertar-me i vaig trobar un coiLA♭xí,
un RE♭suèter vell que em FAmprotegia el SI♭mcap
de SIla finestra… Estava ben pleSI♭mgat,
es SImantenia fresc i feia oFAlor
de MI♭mbosc. Vaig preguntar a dos heavies LA♭tímids
que RE♭seien just daFAmvant si, per venSI♭mtura,
saSIbien de qui era. No ho saSI♭mbien.
Dins SIdel vagó el món seguia FAsent

el SOL♭món, però palplanLA♭tada en la fosRE♭cor,
vaig LA♭veure que em miSOL♭rava una ombra aFAmmiga SI♭m
i MI♭mvaig saber que estava prepaSI♭mrat:
de LA♭cop i volta el buit em concerSI♭mnia.

RE♭ SOL♭ FA
SI♭m RE♭ SOL♭ FA
SI♭m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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