Mirada estràbica (Acords)

El Jaume té dues mames

Acords Acords
Xiula
xiula descontrol mparental
xiula descontrol mparental
DO MIm FA REm7 SOL

El DOJaume té dues mames,
i DOquan li agafa la vergonya
s’aDOmaga entre les seves cames.
MImL’Esther va néixer amb un sol braç
peDOrò l’hauries de veure
com DOn’és de bona fent gimnàs.
El FAGael té més de tres-centes pigues,
ho DOsabem perquè van comptar-les
toDOtes les seves amigues.
La PaREm7trícia sempre ha portat ulleres.
Al cotxe li SOLagrada mirar
l’asDOfalt calent de les carreteres.

El FranDOcesc fa dos anys es deia Lara,
van DOestar quatre mesos
deciDOdint el nom amb la seva mare.
La ValenMImtina fa futbol i és la pichichi,
però DOno està pas inquieta
espeDOrant que algun gran equip la fitxi.
El FAMoha té un trastorn
de DOl’espectre autista.
Li poDOses un tema de Xiula
i es DOtorna el rei de la pista.
La REm7Jéssica està enamorada de la Ruth
i li esSOLcriu en un paper
el més DObonic que se li acut.

L’OriDOol quan parla a vegades tartamudeja
i té DOunes expressions tan ocurrents
que a DOmi em provoca un pèl d’enveja.
La YasMImmina és la més alta de la classe,
ens DOmira a tots des d’allà dalt
i DOpregunta: "Ola k ase?"
El FAPatrick té dos papes,
és DOtan xerraire que no calla
ni DOcosint la boca amb grapes.
La REm7Berta es mou pel món
amb DOcadira de rodes,
no vegis SOLcom flipava a primera fila
en DOel concert dels Jonas Brothers.

FALa mirada poc centrada
DOque és la primera vegada
FAque em mires, REmtan fix,
FApodríem ser SOLamics.

El DOSamuel viu en un centre residencial,
li DOestan muntant a l’habitació
uDOna nau espacial.
La MaMImria no pot menjar gluten,
li DOencanta tocar la farina
i DOnotar que les mans s’embruten.
El FAJosé viu amb la seva iaia Loli
diuDOmenge van acabar els dos vermells
quan DOvan tornar d’un Holi.
La CarREm7mina ens parla amb les mans
i ha aconseSOLguit que al pati
no DOes molestin ni petits ni grans.

El BiDOel té síndrome de Down,
mou les DOcaderes com aquell cantant
que no DOconeix, el James Brown
La JuMImdith confon el vermell i el verd,
és molt DObona trobant el seu hàmster
quan DOes perd.
El MaFAcià cada divendres fa dansa
si soDOna bona música,
el tiDOo mai es cansa.
REm7L’Ona va tenir un càncer
en un DOòs prop del maluc
i ara et SOLven una polsera
i diu: DOjo ajudo tant com puc.

DOEl Yussuf té el fèmur de titani
DOi és tan valent que va creuar
DOen barca tot el Mediterrani.
MImLa Nayeli necessita moure’s
DOquan és a l’aula
DOi mira quins dibuixos més currats
DOque té a la taula.
FAAl Ponç li agrada jugar amb nines,
DOfa diàlegs molt més guais
DOque amb les patrulles canines.
REm7La Clara arriba als llocs tot xino-xano,
i ara esSOLtic feliç que sigui ella
DOqui toqui el piano.

FALa mirada poc centrada
DOque és la primera vegada
FAque em pugen REmformigues,
FApodríem ser SOLamigues.

DO MIm FA REm7 SOL

I DOdesprés hi ha la Lluna,
el DOregalet que no esperàvem
i DOque ens va venir tot d’una,
MImamb una mutació genètica,
que DOde manera frenètica
ens DOha canviat la vida
d’uDOna forma bastant poètica,
a la FAmeva ninona,
que DOli falta l’equilibri,
peDOrò que amb la mà ens acarona,
i DOés genial que amb això vibri.
I és que hi REm7van haver dies
que DOnomés vèiem tragèdia.

Se’ns DOanava omplint la casa
de DOjoguines i ortopèdia.

I amb DOaixò vas fent,
vas tanDOcant ferida,
que seDOgueix coent,
però és que DOaixò és la vida.
I et pot semMImblar que amb la vida
haurem geDOnerat un deute,
però és que tamDObé en tenim una altra,
que ara és DOfisioterapeuta,
i l’Aixa FAbaixa fins a la Lluna
que té atroDOfiat el cerebel,
REm7però que ens està donant més llum,
mireu SOLamunt,
que la DOlluna del cel.

FALa mirada poc centrada
DOque és la primera vegada
FAque et penso, REmescrita,
FAt’estimo, peSOLtita.
FALa mirada poc centrada
DOque és la primera vegada
FAque et penso, REmescrita,
FAt’estimo, peSOLtita.

DO MIm FA REm7 SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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