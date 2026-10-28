SIVam insulMItar-nos FA#tant, SIvam fer-nos MItant de FA#mal, MIi ara que els FA#anys ens SIhan anat passant, MI no entenc de què FA#ha serSIvit. Potser seMIria SIara un bon moMIment per dir que ho FA#sento SImolt.
Sento haMIver-te engaFA#nyat, SIsento haver-MIte criFA#dat, MIperò ara que el FA#temps SIens ha anat aproMIpant, podem seFA#guir baSIllant.
MIQue som prou FA#grans SIper mirar-nos als MIulls i sense ploSIrar MIdesitjar-nos SIbon Nadal, molt MIbon NaSIdal.
Però no MIpassem d'aFA#quí SIara que els MIdos saFA#bem MIque no estem FA#fets SIper viure i morir MIjunts. No temptem FA#més la SIsort.
MIDesprés de FA#tot, SIpotser no és bon moMIment, potser no ho FA#sigui SImai.
MIPotser és moFA#ment SIper mirar-nos als MIulls i dir-nos SIbon NaMIdal FA#abans de SIdir-te aMIdéu, SIdir-nos aMIdéu.
FA#Abans de dir-SInos aMIdéu, SIdir-nos aMIdéu, SIdir-nos aMIdéu.