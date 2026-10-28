Mirar-nos als ulls (Acords)

Vam insultar-nos tant

Acords Acords
Jofre Bardagí
SIVam insulMItar-nos FA#tant,
SIvam fer-nos MItant de FA#mal,
MIi ara que els FA#anys ens SIhan anat passant, MI
no entenc de què FA#ha serSIvit.
Potser seMIria
SIara un bon moMIment
per dir que ho FA#sento SImolt.

Sento haMIver-te engaFA#nyat,
SIsento haver-MIte criFA#dat,
MIperò ara que el FA#temps
SIens ha anat aproMIpant,
podem seFA#guir baSIllant.

MIQue som prou FA#grans
SIper mirar-nos als MIulls
i sense ploSIrar
MIdesitjar-nos
SIbon Nadal,
molt MIbon NaSIdal.

Però no MIpassem d'aFA#quí
SIara que els MIdos saFA#bem
MIque no estem FA#fets
SIper viure i morir MIjunts.
No temptem FA#més la SIsort.

MIDesprés de FA#tot,
SIpotser no és bon moMIment,
potser no ho FA#sigui SImai.

MIPotser és moFA#ment
SIper mirar-nos als MIulls
i dir-nos SIbon NaMIdal
FA#abans de SIdir-te aMIdéu,
SIdir-nos aMIdéu.

FA#Abans de dir-SInos aMIdéu,
SIdir-nos aMIdéu,
SIdir-nos aMIdéu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi