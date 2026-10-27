MI SI
MI SI
FA#Avui toca fer caSImí:
els vidres RE#bruts,
el dia gris. MI
FA#Condueixo a poc a poc. SI
M'adapto al RE#ritme dels camiMIons,
avui per FA#sort no tinc son.
MI SI
FA#Per no tornar a senSItir el mateix,
apago RE#la ràdio,
sento el MImotor.
FA#Deslliurat de tot SIenyor,
sense RE#patir per cap aMImor
ni per cap FA#record.
Misteriosament feSIliç,
com deia DO#mel poeta
desMIterrat del paraFA#dís.
Misteriosament feSIliç,
ningú no DO#mm'espera,
no MItinc res de què FA#fugir.
Misteriosament feMIliç. SI
MI SI
FA#Tant me fa el que no SIhe après
si el RE#que ningú enseMInya
és el que FA#et serveix.
No em preocupa el que. SIfaré
Passi el que pasRE#si,
m'estarà bé, MI
no espero res. FA#
Misteriosament feSIliç,
com deia DO#mel poeta
desMIterrat del paraFA#dís.
Misteriosament feSIliç,
ningú no DO#mm'espera,
no MItinc res de què FA#fugir.
SI DO#m MI FA#
SI DO#m MI FA#
Sota efectes de DO#ml'encís
de qui mosFA#sega
la cirereRE#mta
del pasMItís.
Secretament DO#mdespert,
lúcid per FA#veure
que per RE#mles esquerdes
MIla llum es va fent caFA#mí.
Misteriosament feSIliç,
com deia DO#mel poeta
desMIterrat del paraFA#dís.
Misteriosament feSIliç,
ningú no DO#mm'espera,
no MItinc res de què FA#fugir.
Misteriosament feSIliç,
res més a entenDO#mdre,
res més a perMIdre,
res més preFA#cís,
misteriosament feSIliç,
lúcid per veure DO#m
que per les esMIquerdes
MIla llum es va fent caFA#mí.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.