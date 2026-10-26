Mixolídia blues (Acords)

Consells de vida, no en vull més

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex temps i rellotge
sanjosex temps i rellotge
LA LA13 FA#m7 LA13 LA LA13 FA#m7 LA13

LAConsells de vida, no en LA13vull més,
FA#m7només vull mirar amb LA13els meus ulls.
LACamins marcats són LA13culs de sac,
FA#m7vull caminar en soleLA13dat.

LAFoscor en la ignorànciLA13a,
FA#m7vaig a les palpentes. LA13
LACreure en percepcions, LA13
FA#m7caure en aparences. LA13

LAEstar-se al límit del LA13ramat
FA#m7fa por que no et menLA13gin els llops.
LAArribar al límit del LA13meu cos
FA#m7m’ha dut a més d’un LA13daltabaix.

LAEl camí més curt LA13
FA#m7no és pas el més recLA13te.
LAEl camí amb més gent LA13
FA#m7no és el més correcte. LA13

LASuposicions! Jo hi LA13vull anar.
FA#m7Tots són rumors! Jo LA13els vull provar.

LAConsells de vida, no en LA13vull més,
FA#m7només vull mirar amb LA13els meus ulls.
LACamins marcats són LA13culs de sac,
FA#m7vull caminar en soleLA13dat.

LAEl camí més curt LA13
FA#m7no és pas el més recLA13te.
LAEl camí amb més gent LA13
FA#m7no és el més correcte. LA13

LASento la gran crida LA13cap als llocs més obscurs,
FA#m7és la mixolídia que em LA13fa cantar aquest blues, aquest blues, aquest b...
LASento l’harmonia amb LA13greus, mitjos i aguts,
FA#m7és la mixolídia que LA13canta pels perduts.
LASento la gran crida LA13cap als llocs més obscurs,
FA#m7és la mixolídia que em LA13fa cantar aquest blues, aquest blues, aquest b...
LASento l’harmonia amb LA13greus, mitjos i aguts,
FA#m7deixo anar les penes LA13amb la calma del vençut, que ha perdut, que ha p...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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