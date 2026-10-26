LAConsells de vida, no en LA13vull més, FA#m7només vull mirar amb LA13els meus ulls. LACamins marcats són LA13culs de sac, FA#m7vull caminar en soleLA13dat.
LAFoscor en la ignorànciLA13a, FA#m7vaig a les palpentes. LA13 LACreure en percepcions, LA13 FA#m7caure en aparences. LA13
LAEstar-se al límit del LA13ramat FA#m7fa por que no et menLA13gin els llops. LAArribar al límit del LA13meu cos FA#m7m’ha dut a més d’un LA13daltabaix.
LAEl camí més curt LA13 FA#m7no és pas el més recLA13te. LAEl camí amb més gent LA13 FA#m7no és el més correcte. LA13
LASuposicions! Jo hi LA13vull anar. FA#m7Tots són rumors! Jo LA13els vull provar.
LAConsells de vida, no en LA13vull més, FA#m7només vull mirar amb LA13els meus ulls. LACamins marcats són LA13culs de sac, FA#m7vull caminar en soleLA13dat.
LAEl camí més curt LA13 FA#m7no és pas el més recLA13te. LAEl camí amb més gent LA13 FA#m7no és el més correcte. LA13
LASento la gran crida LA13cap als llocs més obscurs, FA#m7és la mixolídia que em LA13fa cantar aquest blues, aquest blues, aquest b... LASento l’harmonia amb LA13greus, mitjos i aguts, FA#m7és la mixolídia que LA13canta pels perduts. LASento la gran crida LA13cap als llocs més obscurs, FA#m7és la mixolídia que em LA13fa cantar aquest blues, aquest blues, aquest b... LASento l’harmonia amb LA13greus, mitjos i aguts, FA#m7deixo anar les penes LA13amb la calma del vençut, que ha perdut, que ha p...