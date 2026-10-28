REMollerussa, Mollerussa, MolleLA7russa, mon amour. Per tu MImploLA7ro, MolleMImrussa, LA7 i del MImfons del LA7cor em REsurt, si soc RE7a terra estranya.
No SOLmt'oblidaREré, i amb el SOLtemps i una canya, potSOLmser tornaREré a SI7MolleMImrussa, LA7mon aREmour. MImLA7
Jo he REvist la platja de MiREmaj7ami, jo he esFA#mtat sota el FAmsol de HaMImwaii, tamFA#7bé a Singapur, i als SImmares del sur, a MI7Calcuta i a BomLA7bai, però REni els gratacels de ManREmaj7hattan, ni els FA#mmonuments FAmdel ParteMImnon m'han fet obliREdimdar un REpoble cataSI7là, el MI7més bonic del LA7món!
MolleRErussa, MolleREmaj7russa, MolleFA#mrussa, FAmmon MImamour. Per FA#7tu ploro, Mollerussa, i del SImfons del cor em surt.
Mai no poREdré oblidar el piular dels REmaj7ocells ni aFA#mquell tuf que feFAmien els MImvedells, quan FA#7estava a Mollerussa, mon amour.
"Los prados son REverdes, el cielo es aMImzul", les vaques pasLA7turen i ensenyen el REcul, a MolleSOLrusMImsa, mon LA7aREmour…