Mollerussa (Acords)

Mollerussa, Mollerussa

Acords Acords
La Trinca
La dansa del sabre de La Trinca
La dansa del sabre de La Trinca
RE SI7 MIm LA7 RE MIm LA7

REMollerussa, Mollerussa,
MolleLA7russa, mon amour.
Per tu MImploLA7ro, MolleMImrussa, LA7
i del MImfons del LA7cor em REsurt,
si soc RE7a terra estranya.

No SOLmt'oblidaREré,
i amb el SOLtemps i una canya,
potSOLmser tornaRE
a SI7MolleMImrussa, LA7mon aREmour. MIm LA7

Jo he REvist la platja de MiREmaj7ami,
jo he esFA#mtat sota el FAmsol de HaMImwaii,
tamFA#7bé a Singapur,
i als SImmares del sur,
a MI7Calcuta i a BomLA7bai,
però REni els gratacels de ManREmaj7hattan,
ni els FA#mmonuments FAmdel ParteMImnon
m'han fet obliREdimdar
un REpoble cataSI7là,
el MI7més bonic del LA7món!

MolleRErussa, MolleREmaj7russa,
MolleFA#mrussa, FAmmon MImamour.
Per FA#7tu ploro, Mollerussa,
i del SImfons del cor em surt.

Mai no poREdré oblidar el piular dels REmaj7ocells
ni aFA#mquell tuf que feFAmien els MImvedells,
quan FA#7estava a Mollerussa, mon amour.

"Los prados son REverdes,
el cielo es aMImzul",
les vaques pasLA7turen
i ensenyen el REcul,
a MolleSOLrusMImsa, mon LA7aREmour…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi