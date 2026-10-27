Mollerussa mon amour (Acords)

Mollerussa, Mollerussa

Acords Acords
La Trinca
la trinca mort de gana
la trinca mort de gana
RE SI7 MIm LA7 RE MIm LA7

REMollerussa, Mollerussa,
LA7Mollerussa, mon amour.
MImPer LA7tu ploMImro, MoLA7llerussa,
MImi del LA7fons del REcor em surt,
RE7si soc a terra estranya,
SOLmno t'oREblidaré,
SOLi amb el temps i una canya,
SOLmpotser REtornaré
SI7a MoMImllerussa, LA7mon REaMIm→LA7mour.

REJo he vist la platREmaj7ja de Miami,
FA#mjo he estat FAmsota el MImsol de Hawaii,
FA#7també a Singapur
SImi als mares del sur,
MI7a Calcuta i a LA7Bombai,
REperò ni els gratacels REmaj7de Manhattan,
FA#mni els moFAmnuments MImdel Partenon
REdimm'han fet oblidar
REun poble SI7català,
MI7el més bonic LA7del món!
MI7Mollerussa, MolleLA7russa,
SImMollerussa, mon amour.
MI7Per tu ploro, MolleLA7russa,
SImi del fons del cor em surt.
FA#mMai no podré FAmoblidar el MImpiular dels ocells,
REni aquell tuf que feREmaj7ien els vedells,
FA#mquan estava FAma MolleMImrussa, mon amour.

RE"Los prados son verdes,
MImel cielo es azul",
LA7les vaques pasturen
REi ensenyen el cul,
SOLa MoMImllerusLA7sa, REmon amour...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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