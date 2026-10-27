LA♭He camiMI♭nat i SI♭mhe patit per poFAm→der no MI♭girar el LA♭cap, desperMI♭tant de pluSI♭mges i deserts sense fiLA♭nal.
M’ha ensenyat el RE♭món que s'ha de viure sempre sense RE♭pors, fent cridar als somRE♭nis per a què es riguin dels malRE♭sons.
Ja no hi ha un vell reMI♭cord que plorar aRE♭vui. És hora de despleMI♭gar les ales… per volar molt aLA♭munt!
I ser esMI♭tels al RE♭add9vent lluitant contra temLA♭pestes, mars MI♭fets de RE♭add9gel. Que ens LA♭rentin les MI♭llàgrimes de RE♭add9vells anhels i ens LA♭facin ser MI♭lliures RE♭add9per volar molt amunt.
LA♭MI♭SI♭mFAm→MI♭ LA♭MI♭SI♭m
LA♭M’han assalMI♭tatmil SI♭mproblemes i FAm→dubtes al MI♭camiLA♭nar, enfosMI♭quint el SI♭mbosc fent-me no veure el fiLA♭nal.
Però ja ho sap totRE♭hom: la veu que val és sempre la que riu més RE♭fort. No hi ha cap sentiRE♭ment que no es pugui parlar amb canRE♭çons.
Ja no hi ha un vell reMI♭cord que plorar aRE♭vui. És hora de despleMI♭gar les ales… per volar molt aLA♭munt!
I ser esMI♭tels al RE♭add9vent lluitant contra temLA♭pestes, mars MI♭fets de RE♭add9gel. Que ens LA♭rentin les MI♭llàgrimes de RE♭add9vells anhels i ens LA♭facin ser MI♭lliures RE♭add9per volar molt aMI♭munt.
Quan va començar el caSI♭mmí que un dia ens va fer RE♭rics i ens va fondre amb LA♭l’aire? MI♭Vam elevar-nos junts al SI♭mcel, molt a prop dels esRE♭tels, però ens vam deixar LA♭caure.
MI♭I em desperto en un nou SI♭mdia, veig al matí una nova LA♭vida, ara ha deixat de MI♭ploure per volar molt aLA♭munt!
I ser esMI♭tels al RE♭add9vent lluitant contra temLA♭pestes, mars MI♭fets de RE♭add9gel. Que ens LA♭rentin les MI♭llàgrimes de RE♭add9vells anhels i ens LA♭facin ser MI♭lliures RE♭add9per volar molt aMI♭munt.