Molt amunt (Acords)

He caminat i he patit

Acords Acords
The Outlanders
LA♭He camiMI♭nat i SI♭mhe patit
per poFAm→der no MI♭girar el LA♭cap,
desperMI♭tant de pluSI♭mges
i deserts sense fiLA♭nal.

M’ha ensenyat el RE♭món
que s'ha de viure sempre sense RE♭pors,
fent cridar als somRE♭nis
per a què es riguin dels malRE♭sons.

Ja no hi ha un vell reMI♭cord
que plorar aRE♭vui.
És hora de despleMI♭gar les ales…
per volar molt aLA♭munt!

I ser esMI♭tels al RE♭add9vent
lluitant contra temLA♭pestes,
mars MI♭fets de RE♭add9gel.
Que ens LA♭rentin les MI♭llàgrimes
de RE♭add9vells anhels
i ens LA♭facin ser MI♭lliures
RE♭add9per volar molt amunt.

LA♭ MI♭ SI♭m FAm→ MI♭
LA♭ MI♭ SI♭m

LA♭M’han assalMI♭tatmil SI♭mproblemes
i FAm→dubtes al MI♭camiLA♭nar,
enfosMI♭quint el SI♭mbosc
fent-me no veure el fiLA♭nal.

Però ja ho sap totRE♭hom:
la veu que val és sempre la que riu més RE♭fort.
No hi ha cap sentiRE♭ment
que no es pugui parlar amb canRE♭çons.

Ja no hi ha un vell reMI♭cord
que plorar aRE♭vui.
És hora de despleMI♭gar les ales…
per volar molt aLA♭munt!

I ser esMI♭tels al RE♭add9vent
lluitant contra temLA♭pestes,
mars MI♭fets de RE♭add9gel.
Que ens LA♭rentin les MI♭llàgrimes
de RE♭add9vells anhels
i ens LA♭facin ser MI♭lliures
RE♭add9per volar molt aMI♭munt.

Quan va començar el caSI♭m
que un dia ens va fer RE♭rics
i ens va fondre amb LA♭l’aire?
MI♭Vam elevar-nos junts al SI♭mcel,
molt a prop dels esRE♭tels,
però ens vam deixar LA♭caure.

MI♭I em desperto en un nou SI♭mdia,
veig al matí una nova LA♭vida,
ara ha deixat de MI♭ploure
per volar molt aLA♭munt!

I ser esMI♭tels al RE♭add9vent
lluitant contra temLA♭pestes,
mars MI♭fets de RE♭add9gel.
Que ens LA♭rentin les MI♭llàgrimes
de RE♭add9vells anhels
i ens LA♭facin ser MI♭lliures
RE♭add9per volar molt aMI♭munt.

LA♭ MI♭ SI♭m FAm→ MI♭
LA♭ MI♭ SI♭m

LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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