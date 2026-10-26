FA#mMolt lluny, MIen les butxaques d'uns pantalons vells
FA#mque ma mare guardava FA#m-ma mare ho guarda tot-,
MIhe trobat MIles nits que ens passàvem
FA#mcaminant, amics, FA#mpels carrers de Xàtiva.
FA#mParlàvem de tot MIi del bé i del mal, FA#mparlàvem de tot MIi del bé FA#mi del mal.
FA#mAmb poques coses clares: MIla incertesa del futur, FA#ml'avidesa d'uns infants. MILes caminades nits d'estiu FA#mles tinc avui al davant. MIAmunt i FA#mavall, MIles caminades nits d'estiu FA#mles tinc avui al davant. MIAmunt i FA#mavall, MIamunt i FA#mavall...