Molt lluny (Acords)

Molt lluny

Acords Acords
Raimon
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FA#m MI

FA#mMolt lluny,
MIen les butxaques d'uns pantalons vells

FA#mque ma mare guardava
FA#m-ma mare ho guarda tot-,

MIhe trobat
MIles nits que ens passàvem

FA#mcaminant, amics,
FA#mpels carrers de Xàtiva.

FA#mParlàvem de tot
MIi del bé i del mal,
FA#mparlàvem de tot
MIi del bé FA#mi del mal.

FA#mAmb poques coses clares:
MIla incertesa del futur,
FA#ml'avidesa d'uns infants.
MILes caminades nits d'estiu
FA#mles tinc avui al davant.
MIAmunt i FA#mavall,
MIles caminades nits d'estiu
FA#mles tinc avui al davant.
MIAmunt i FA#mavall,
MIamunt i FA#mavall...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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