DOCelebro la vida al teu costat. Si no vols que en diguem SOLanys, en direm moREments. I ja en són molts, però no en tinc MImprou, i és que jo en vull DOmés, molts més. Vull moSOLments de tu i de mi, moments de MImriure cada dia fins que el REsol torni a sortir.
Vull moDOments d'intercanviar el que puguis MImpensar sense arribar enlloc, moments SOLcurts, moments eterns, depèn de REcom estiguem tots dos. Vull moDOments per compartir amb altres fins que et MImsembli que estic boig, moments SOLd'ens mengem el món o de REquina merda tot.
Vull moDOments que et moris per baSOLllar i d'altres per REbrindar, moments incerts i moments MImclars. Vull moDOments que em diguis que anirem molt més enSOLllà. Vull que em donis els moREments que tu em vulguis doMImnar.
DOCelebrem tot el que hem aconSOLseguit.
Moments de no saber DOquè dir, moments d'euREfòria dins del llit, sense barreres ni prejuMImdicis ni sentit, moments de treDOmolar.
MoSOLments de perdre el món de vista, moSOLments en els que tu em vols matar, moments en els que MImtu poses paraules a tot allò que a REmi em costa explicar.
Vull moDOments que et moris per baSOLllar i d'altres per REbrindar, moments incerts i moments MImclars. Vull moDOments que em diguis que anirem molt més enSOLllà. Vull que em donis els moREments que tu em vulguis doMImnar.
Gràcies per DOser-hi, gràcies per SOLno fallar-me mai, gràcies per MImcreure que al final el que REcompta és avançar, gràcies per DOveure sempre el got mig ple, per ser els meus DO#mulls quan jo ja no veig MImres, gràcies per SOLtantes coses, per estimar-me REi per ser com ets.
Vull moDOments que et moris per baSOLllar i d'altres per REbrindar, moments incerts i moments MImclars. Vull moDOments que em diguis que anirem molt més enSOLllà. Vull que em donis els moREments que tu em vulguis doMImnar. DOOh! Oh-uh-oh-SOLoh. Oh! Oh-oh-REoh. Oh! Oh-MImoh-oh. REOh! Oh-uh-SOLoh-oh. Vull que em donis els moREments que tu em vulguis doMImnar.