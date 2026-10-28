SOL# DO#m SOL# DO#m
SOL#Hi DO#mha moments de cristall
MIque pengen d'un fil,
SIsón LAeterns com mai,
SIesLAcalfen per sempre més.
SOL#Els DO#mseus ulls m'atravessen
MIi el temps se'n va,
SIla LAlluna es fa un bany d'estiu
SIa LAprop del nostre alè.
FA#mPels DOinstants de viatges infinits,
DO#mde pluges i anar humits,
REbrindem per caLAda pas donat.
SOL#
Mmmm. DO#m SOL# DO#m
SOL#I DO#muns petons que són com l'aigua
MIquan tenim set,
SIi LAles meves mans
SIes LAfonen amb la teva pell.
FA#mPels DOmoments de viatges interiors,
DO#md'essències i records,
REno mirarem enrere
LAi no deixem de tremolar.
FA#mPels DOinstants de viatges infinits,
DO#mde pluges i anar humits,
REbrindem per caLAda pas donat.
SOL#
RE#mMmmm. FA#m
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.