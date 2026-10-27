Intro:
LA MI7 LA x2 LATot aquest món ja és ben diver MI7tit.
Ja no hi ha amos ni
LAcriats.
Ara els qui manen parlen amb
MI7tu
sense cap mena de re
LAcança.
No és pas allò de l'esclavi
MI7tud
on era un tort mirar el teu
LAamo. LAAra et fan xerrameca, cops a l'esqueneta
i algun ci
FA#mgarret.
I fins i tot al
SOLbar una cerve MIseta. MI7Ah! LATot aquest món ja és ben diver MI7tit.
Ja no hi ha amos ni
LAcriats.
Ara tots som col·labora
MI7dors
de tal empresa o empre
LAseta.
Això m'agrada de veri
MI7tat
fins al reparto dels bene
LAficis. LALlavors tu ets qui ets i aquell, aquell,
i jo només soc
FA#mjo, i el teu ventre
és i
SOLgual que el d'aquell es MIclau. MI7Ah! LATot aquest món ja és ben diver MI7tit.
Ja no es diu amo ni
LAcriat.
Ara les coses han canviat, i això es diu amb altres parau
MI7les. LAEs diu gerent o "jefe" o empresari o "dire"
o el que vulgueu
FA#mdir. El fet és
el ma
SOLteix, i els fotuts, els ma MIteixos. MI7Ah! LATot aquest món ja és ben diver MI7tit. Tan divertit...Tan divertit...Tan divertit...
que acabarà amb
LAplors. LA MI7 LA x2
Ja no hi ha amos ni
Ara els qui manen parlen amb
sense cap mena de re
No és pas allò de l'esclavi
on era un tort mirar el teu
i algun ci
I fins i tot al
Ja no hi ha amos ni
Ara tots som col·labora
de tal empresa o empre
Això m'agrada de veri
fins al reparto dels bene
i jo només soc
és i
Ja no es diu amo ni
Ara les coses han canviat, i això es diu amb altres parau
o el que vulgueu
el ma
que acabarà amb