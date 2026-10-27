Món divertit (Acords)

Tot aquest món ja és ben divertit

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor a alcoi
ovidi montllor a alcoi
Intro: LA MI7 LA x2

LATot aquest món ja és ben diverMI7tit.
Ja no hi ha amos ni LAcriats.
Ara els qui manen parlen amb MI7tu
sense cap mena de reLAcança.
No és pas allò de l'esclaviMI7tud
on era un tort mirar el teu LAamo.

LAAra et fan xerrameca, cops a l'esqueneta
i algun ciFA#mgarret.
I fins i tot al SOLbar una cerveMIseta. MI7Ah!

LATot aquest món ja és ben diverMI7tit.
Ja no hi ha amos ni LAcriats.
Ara tots som col·laboraMI7dors
de tal empresa o empreLAseta.
Això m'agrada de veriMI7tat
fins al reparto dels beneLAficis.

LALlavors tu ets qui ets i aquell, aquell,
i jo només soc FA#mjo, i el teu ventre
és iSOLgual que el d'aquell esMIclau. MI7Ah!

LATot aquest món ja és ben diverMI7tit.
Ja no es diu amo ni LAcriat.
Ara les coses han canviat, i això es diu amb altres parauMI7les.

LAEs diu gerent o "jefe" o empresari o "dire"
o el que vulgueu FA#mdir. El fet és
el maSOLteix, i els fotuts, els maMIteixos. MI7Ah!

LATot aquest món ja és ben diverMI7tit. Tan divertit...Tan divertit...Tan divertit...
que acabarà amb LAplors.

LA MI7 LA x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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