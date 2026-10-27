Mon pare i ma mare (Acords)

Del que a mi em van fer mons pares

Acords Acords
Andreu Rifé
andreu rife terros
andreu rife terros
RE LA SIm x2

Del que a REmi em van fer mons pares,
res més LAes pot demanar:
a més SImde donar-me vida,
em van FA#meducar, enseLAnyar.
De col·MImlegis pocs n'hi havia,
per tant DOells van assumir
de SOLquina forma, maLA#nera
m'havien de criar a REmi.

Ell parREtia de la base
des d'un LAgran sentit comú:
El que SImno vulguis per tu
no ho FA#mvulguis per ninLAgú.
Quan aMImnava jo a comprar,
diners DOno em podia donar,
però SOLquan deia que era el seu LA#fill,
sols calia carreREgar.

Per a mi SImté un gran valor
l'essènFA#mcia que m'han deixat:
enseSOLnyar-me a ser persona,
afronLAtar adversitats,
per SImmillorar-te en la vida,
posar-FA#mhi gran voluntat,
que de miSOLracles no n'hi ha,
los miLAracles ja han passat.
Per a mi SImté un gran valor
l'essènFA#mcia que m'han deixat:
enseSOLnyar-me a ser persona,
afronLAtar adversitats,
per SImmillorar-te en la vida,
posar-FA#mhi gran voluntat,
que de miSOLracles no n'hi ha,
los miLAracles ja han passat.

REDe miracles no n'hi LAha,
de miracles no n'hi SOLha,
los miracles ja han pasLAsat.
REDe miracles no n'hi LAha,
de miracles no n'hi SOLha,
los miracles ja han pasLAsat.

RE LA SIm x2

De ma REmare jo agraeixo
el molt LAbé que em va cuidar,
en aSImquells anys de postguerra
jo FA#mtres n'hi vaig maLAmar.
Em va esMImtimar immensament,
m'ho teDOnia tot apunt;
lo SOLmenjar, la roba LA#neta
i mai se n'anava RElluny.

A veREgades em cansava
del LAseu comportament,
m'orgaSImnitzava la vida
i m'ho FA#mprenia malaLAment.
Però ara MImla trobo a faltar,
perquè DOmai més m'ha passat:
aSOLmor com el de LA#mare
mai n'he trobat REcap.

Per a mi SImté un gran valor
l'essènFA#mcia que m'han deixat:
enseSOLnyar-me a ser persona,
afronLAtar adversitats,
per SImmillorar-te en la vida,
posar-FA#mhi gran voluntat,
que de miSOLracles no n'hi ha,
los miLAracles ja han passat.
Per a mi SImté un gran valor
l'essènFA#mcia que m'han deixat:
enseSOLnyar-me a ser persona,
afronLAtar adversitats,
per SImmillorar-te en la vida,
posar-FA#mhi gran voluntat,
que de miSOLracles no n'hi ha,
los miLAracles ja han passat.

REDe miracles no n'hi LAha,
de miracles no n'hi SOLha,
los miracles ja han pasLAsat.
REDe miracles no n'hi LAha,
de miracles no n'hi SOLha,
los miracles ja han pasLAsat.

RE SIm FA#m SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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