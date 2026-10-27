Del que a REmi em van fer mons pares, res més LAes pot demanar: a més SImde donar-me vida, em van FA#meducar, enseLAnyar. De col·MImlegis pocs n'hi havia, per tant DOells van assumir de SOLquina forma, maLA#nera m'havien de criar a REmi.
Ell parREtia de la base des d'un LAgran sentit comú: El que SImno vulguis per tu no ho FA#mvulguis per ninLAgú. Quan aMImnava jo a comprar, diners DOno em podia donar, però SOLquan deia que era el seu LA#fill, sols calia carreREgar.
Per a mi SImté un gran valor l'essènFA#mcia que m'han deixat: enseSOLnyar-me a ser persona, afronLAtar adversitats, per SImmillorar-te en la vida, posar-FA#mhi gran voluntat, que de miSOLracles no n'hi ha, los miLAracles ja han passat. Per a mi SImté un gran valor l'essènFA#mcia que m'han deixat: enseSOLnyar-me a ser persona, afronLAtar adversitats, per SImmillorar-te en la vida, posar-FA#mhi gran voluntat, que de miSOLracles no n'hi ha, los miLAracles ja han passat.
REDe miracles no n'hi LAha, de miracles no n'hi SOLha, los miracles ja han pasLAsat. REDe miracles no n'hi LAha, de miracles no n'hi SOLha, los miracles ja han pasLAsat.
RELASIm x2
De ma REmare jo agraeixo el molt LAbé que em va cuidar, en aSImquells anys de postguerra jo FA#mtres n'hi vaig maLAmar. Em va esMImtimar immensament, m'ho teDOnia tot apunt; lo SOLmenjar, la roba LA#neta i mai se n'anava RElluny.
A veREgades em cansava del LAseu comportament, m'orgaSImnitzava la vida i m'ho FA#mprenia malaLAment. Però ara MImla trobo a faltar, perquè DOmai més m'ha passat: aSOLmor com el de LA#mare mai n'he trobat REcap.
Per a mi SImté un gran valor l'essènFA#mcia que m'han deixat: enseSOLnyar-me a ser persona, afronLAtar adversitats, per SImmillorar-te en la vida, posar-FA#mhi gran voluntat, que de miSOLracles no n'hi ha, los miLAracles ja han passat. Per a mi SImté un gran valor l'essènFA#mcia que m'han deixat: enseSOLnyar-me a ser persona, afronLAtar adversitats, per SImmillorar-te en la vida, posar-FA#mhi gran voluntat, que de miSOLracles no n'hi ha, los miLAracles ja han passat.
REDe miracles no n'hi LAha, de miracles no n'hi SOLha, los miracles ja han pasLAsat. REDe miracles no n'hi LAha, de miracles no n'hi SOLha, los miracles ja han pasLAsat.